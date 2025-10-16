search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
Zguduită de operația care i-a extirpat o tumoare ovariană, o mare înotătoare a lumii se retrage la 25 de ani

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Retragere surprinzătoare în sportul de mare performanță. Multipla campioană australiană la înot Ariarne Titmus spune stop la vârsta de 25 de ani.

Titmus a scris istorie în bazin
Titmus a scris istorie în bazin

Înotătoarea tasmaniană șochează pe toată lumea. A trecut de la o pauză de un an la anunțarea retragerii sale, „o decizie foarte dificilă de luat, dar de care sunt fericită”, la 25 de ani și după ce a spus că vrea să se concentreze pe Jocurile Olimpice din 2028, de la Los Angeles.

Întotdeauna mi-a plăcut înotul, a fost pasiunea mea încă din copilărie. Dar mi-am dat seama că unele lucruri din viața mea, care au fost întotdeauna importante pentru mine, sunt acum puțin mai importante decât înotul, și asta este în regulă”, și-a motivat alegerea.

Titmus a câștigat aurul la 400 m stil liber la Jocurile Olimpice de la Tokyo și Paris, dar și-a pierdut recordul mondial în fața rivalei Summer McIntosh, din Canada, la începutul acestui an. Arnie rămâne deținătoarea recordului mondial la 200 metri stil liber, după ce l-a smuls de la colega de antrenament Mollie O'Callaghan.

Întotdeauna m-am gândit să revin”, a adăugat australianca. „Nu am crezut niciodată că Parisul va fi ultima mea ediție a Jocurilor Olimpice. Și știind ce știu acum, mi-aș fi dorit să fi apreciat puțin mai mult ultima cursă”.

„Terminatoarea” a adunat 33 de medalii

Titmus se retrage cu 33 de medalii internaționale, inclusiv opt la Jocurile Olimpice (4-3-1), nouă la Campionatele Mondiale (4-2-3) și opt la Jocurile Commonwealth-ului (7-1-0). Tânăra de 25 de ani, poreclită „Terminatoarea” și una dintre cele mai puternice sportive de stil liber de la 200 la 800 de metri, a pus capăt seriei neînvinse a americancei Katie Ledecky la Jocurile Olimpice de la Tokyo și a urcat pe podiumul de la 800 de metri alături de Ledecky și de Simona Quadarella.

La Paris 2024, Titmus a câștigat a treia sa medalie individuală de aur în ceea ce a fost supranumită „cursa secolului” împotriva lui Katie Ledecky. A devenit prima australiancă de la Dawn Fraser în 1964 care a câștigat două medalii de aur consecutive în aceeași probă.

Înainte de Paris, Titmus a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru a i se extirpa o tumoare ovariană benignă și a spus că problema de sănătate „m-a zguduit cu adevărat mental. Probabil a fost prima dată când am luat în considerare lucruri în afara înotului”.

Au urmat reacții de peste tot. Din Westmont, Kaylee McKeown, de cinci ori medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, i-a adus un omagiu: „Ești incredibilă. A fost un privilegiu să văd o legendă vie a acestui sport”. Mollie O'Callaghan, campioana olimpică la 200 m stil liber, a spus că este „recunoscătoare că s-a antrenat alături de ea”, în timp ce regele sprintului, Kyle Chalmers, rivalul lui David Popovici, a adăugat: „Sunt mândru de tine. Ești o legendă în piscină și în afara ei”.

Ariarne a postat inițial vestea ca o scrisoare către ea, pe când avea șapte ani: „Astăzi te retragi din înotul competitiv. Ai petrecut 18 ani în piscină concurând, 10 dintre ei reprezentând țara ta. Ai concurat la două Jocuri Olimpice și, chiar mai bine, ai câștigat! Visele tale s-au împlinit”.

Într-o postare, Swimming Australia a felicitat-o ​​pe Titmus pentru „dedicația sa neclintită față de înotul în Australia și pentru că ne inspiră pe toți în întreaga lume”.

