search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Un clip al liberalilor clujeni privind bazinul „David Popovici” stârnește ironii: „Va fi botezat Cristi din Banat”

0
0
Publicat:

Un clip realizat de TNL Cluj a stârnit valuri de ironii online, luând în vizor administrația lui Emil Boc și promisiunile legate de viitorul bazin de înot „David Popovici”. În material se arăta că bazinul va avea doar 8 culoare, în timp ce standardul olimpic cere 10.

Planul bazinului de înot David Popovici din Cluj-Napoca. FOTO: Primăria Cluj
Planul bazinului de înot David Popovici din Cluj-Napoca. FOTO: Primăria Cluj

În clipul publicat pe pagina de Facebook a TNL Cluj, pe 8 septembrie, un tânăr liberal explică, având în fundal șantierul bazinului de înot „David Popovici” din cartierul Borhanci, Cluj-Napoca:

„Ne aflăm în șantierul bazinului olimpic din Borhanci care va fi finalizat în iunie 2026. Aceste bazin va putea găzdui competiții naționale cât și europene de juniori și seniori. Cel mai important este că va oferi clujenilor un spațiu prietenos și modern pentru înot și mișcare. Acest complex va include un bazin olimpic cu 8 culoare de înot, bazin pentru copii și începători, bazin pentru sărituri, 1.000 de locuri pentru spectatori, dar mai ales locuri de relaxare precum jacuzzi, saune și așa mai departe”.

Clipul a atras atenția presei locale și mai multor clujeni în legătură cu numărul de culoare pe care-l va avea bazinul conform clipului TNL Cluj – opt culoare.

„Am spus că, având doar 1.000 de locuri în tribune, nu poate organiza competiții internaționale de anvergură. Primarul Emil Boc a ieșit a doua zi și ne-a contrazis; el susține că la Cluj vor veni concursuri importante. Pariu? Iată că aflăm acum un alt punct slab al proiectului: doar 8 culoare. Asta reiese dintr-o postare de pe pagina TNL”, a scris publicația Media9.

Jurnaliștii au citat Federația Internațională de Natație care recomandă explicit pentru competițiile de top un bazin cu 10 culoare, nu doar 8. Cele două culoare suplimentare servesc drept „culoare tampon”, reducând turbulențele generate de înotători și asigurând condiții egale pentru toți participanții.

Regulamentele Federației precizează că: „Pentru Campionatele Mondiale și Jocurile Olimpice, bazinul de competiție trebuie să aibă 10 culoare. Utilizarea a 8 culoare este permisă doar pentru alte competiții internaționale, dar 10 culoare sunt puternic recomandate pentru a asigura condiții optime de competiție și pentru a acomoda culoarele tampon.”

Chiar dacă bazinul va avea 50 de metri lungime și 3 metri adâncime — două cerințe esențiale conform standardelor Federației Internaționale de Natație — numărul redus de culoare și capacitatea mică a tribunelor îl exclud de la găzduirea Campionatului European, Mondial sau a altor evenimente de prestigiu – concluzionează Media9.

VEZI AICI CLIPUL PUBLICAT DE TNL CLUJ

Captură video a clipului publicat de TNL Cluj
Captură video a clipului publicat de TNL Cluj

„Noul bazin va fi botezat Cristi din Banat”

Informația a fost rapid speculată în mediul online, iar primarul Emil Boc a fost ținta criticilor:

„Noul bazin de înot de la Cluj trebuia să se numească “David Popovici” și să găzduiască competiții internaționale. Deoarece Edil Bloc este extraordinar de competent, noul bazin de înot nu satisface cerințele pentru competiții internaționale, fiind mai mic cu câțiva metri decât standardele. Prin urmare, noul bazin va fi botezat “Cristi din Banat”. Atâta s-o putut”, a scris Doru Șupeală pe Facebook.

Alții comentatori au subliniat că astfel de „isprăvi” nu sunt singulare:

„Și la Brașov e cam la fel, primarul super corupt a inaugurat o fântână arteziană asimetrica, un kitsch făcut de mântuială, dar în jurul spitalului județean, trotuarele sunt în reparații de câteva săptămâni, mai bine zis sunt abandonate în stadiul de "lucrare făcută pe jumătate” – a comentat un utilizator.

„E a doua oară când au făcut asta. Și bazinul UTCN (făcut atunci când totul " se făcea bine" înainte de 89) nu e conform standardelor și nu poate fi folosit în competiții internaționale”, a explicat un localnic despre un alt bazin celebru din oraș căruia i-au lipsit câțiva metri pentru a putea găzdui competiții.

Citește și: Rectorul Universităţii din Bucureşti: „Azi am redepus spre finanţare proiectul bazinului de înot din Grozăveşti”

Mulți comentatori au făcut haz de necaz:

„Vă satisface cerințele la a doua sau a treia încercare. Buget este”, a comentat un alt clujean.

„Nu-s primarul și bazinul prea mici... E David Popovici prea mare!”

„Mai avem în oraș un bazin "olimpic". Care nu poate fi folosit pentru concursuri fiindcă a fost greșit proiectat și nu are lungimea de 50 m completă. Pesemne că Milică continuă tradiția execuțiilor de mântuială din comunism...”

„Poate este bine. Și bazinul din Parcul Hațieganu a fost făcut intenționat mai mic pt a nu fi deranjați abonații de competiții care s-ar fi putut ține....

Randare a proiectului bazinului David Popovici. FOTO: Primăria Cluj
Randare a proiectului bazinului David Popovici. FOTO: Primăria Cluj

Primăria Cluj-Napoca: „Bazinul va avea 10 culoare”

„Adevărul” a cerut explicații de la Primăria Cluj-Napoca și răspunsul a fost următorul: „Standardul pentru bazinele olimpice prevede 8 culoare de concurs și încă 2 suplimentare, câte unul pe fiecare margine, care au rol de siguranță și de protecție împotriva valurilor. La fel e și bazinul din Borhanci”.

Probabil că s-a făcut confuzie în prezentarea tinerilor liberali care au citit în proiect că sunt opt culoare de concurs și nu au crezut că ar fi important să menționeze și cele două culoare suplimentare.

Într-adevăr, în condițiile în care bazinul va avea o lățime de 25 de metri și un culoar are 2,5 metri, acesta poate fi împărțit în 10 culoare.

Rămâne problema celor doar 1.000 de locuri pentru spectatori, care ar fi foarte mic pentru competiții de anvergură. „Informația privind numărul de locuri pentru spectatori este corectă, dar în caz de nevoie se poate obține derogare, nu e un impediment în organizarea competițiilor de anvergură”, au precizat reprezentanții Biroului de Presă al Primăriei.

Regulamentele internaționale nu prevăd un număr minim de locuri pentru spectatori la un bazin olimpic. Bazinul olimpic de la Budapesta (Duna Arena) are circa 5.000 locuri permanente, extensibile la peste 15.000. Bazinul din Londra (London Aquatics Centre) a avut circa 17.500 de locuri la Jocurile Olimpice 2012.

Bazin olimpic de 28 de milioane de euro

Lucrările la bazinul de înot David Popovici din cadrul HUB-ului Educațional Borhanci au început în 2024 și vor fi terminate la mijlocul anului 2026. Este doar un element din investiția de 100 de milioane de euro care va conține o creșă, o școală și mai multe săli de sport.

Citește și: Medaliile lui David Popovici au făcut România mare la Mondiale. Țara noastră, fruntașă la competiția de la Singapore

Noul bazin olimpic, aflat în construcție în cartierul Borhanci, va fi una dintre cele mai importante investiții sportive din România ultimilor ani.

Investiția în bazin se ridică la aproximativ 28 de milioane de euro, bani proveniți în întregime din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca. Clădirea va fi structurată pe trei niveluri și va putea găzdui competiții naționale și internaționale datorită dimensiunilor conforme cu standardele olimpice. În interior, proiectul include un bazin olimpic de înot (50 × 25 m), un bazin olimpic de sărituri (25 × 12 m), un bazin de inițiere, dar și trei jacuzzi-uri pentru refacere și relaxare.

Publicul va beneficia de gradene cu 1 000 de locuri, ceea ce va permite desfășurarea de evenimente sportive majore, dar și accesul comunității la antrenamente și activități recreative.

„O investiție de peste 100 de milioane de euro, menită să asigure copiilor clujeni cele mai bune condiții pentru educație, sport și dezvoltare. Acest complex modern aflat în construcție cuprinde: creșă și grădiniță, școală gimnazială și liceu, săli de sport, bazin olimpic. Bazinul Olimpic de înot este un obiectiv foarte important al investiției, construit la standarde moderne, cu o capacitate de 1.000 de spectatori și facilități de top”, au transmis reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca, oferind detalii despre acest proiect.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
gandul.ro
image
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
mediafax.ro
image
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
fanatik.ro
image
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
gsp.ro
image
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
observatornews.ro
image
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
playtech.ro
image
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi Tamaș
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, în fața unei premiere ISTORICE: calificarea la CM 2026 VIDEO
digisport.ro
image
VIDEO Elena Udrea, noi dezvăluiri explozive: Cum au aranjat oamenii lui Băsescu condamnarea lui Voiculescu
stiripesurse.ro
image
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din București! Pompierii intervin cu 11 autospeciale
kanald.ro
image
Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare, altfel...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
romaniatv.net
image
Bani mai puțini pentru pensionari în septembrie. Cine va primi ajutor
mediaflux.ro
image
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
gsp.ro
image
Apple lansează iPhone 17: Ce e nou și cât costă noile telefoane?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi
click.ro
image
Dezvăluiri din școli. Cât câștigă și cât muncesc, de fapt, profesorii? De ce fug tinerii de catedră?
click.ro
image
Dan Negru, spaima primarilor. Nu iartă nimic: „I-am convins să refacă trotuarele”. Teatrul de Vară din Mamaia intră în reparații, tot de gura lui!
click.ro
Prințul Harry, Prințul William foto GettyImages jpg
În sfârșit, Prințul Harry a vorbit despre relația sa provocatoare cu fratele William. Sunt certați de ani de zile
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul William a dat cel mai bun răspuns când a fost întrebat dacă fiul Louis este „puțin cam dificil”. Are șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas