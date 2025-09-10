Video Un clip al liberalilor clujeni privind bazinul „David Popovici” stârnește ironii: „Va fi botezat Cristi din Banat”

Un clip realizat de TNL Cluj a stârnit valuri de ironii online, luând în vizor administrația lui Emil Boc și promisiunile legate de viitorul bazin de înot „David Popovici”. În material se arăta că bazinul va avea doar 8 culoare, în timp ce standardul olimpic cere 10.

În clipul publicat pe pagina de Facebook a TNL Cluj, pe 8 septembrie, un tânăr liberal explică, având în fundal șantierul bazinului de înot „David Popovici” din cartierul Borhanci, Cluj-Napoca:

„Ne aflăm în șantierul bazinului olimpic din Borhanci care va fi finalizat în iunie 2026. Aceste bazin va putea găzdui competiții naționale cât și europene de juniori și seniori. Cel mai important este că va oferi clujenilor un spațiu prietenos și modern pentru înot și mișcare. Acest complex va include un bazin olimpic cu 8 culoare de înot, bazin pentru copii și începători, bazin pentru sărituri, 1.000 de locuri pentru spectatori, dar mai ales locuri de relaxare precum jacuzzi, saune și așa mai departe”.

Clipul a atras atenția presei locale și mai multor clujeni în legătură cu numărul de culoare pe care-l va avea bazinul conform clipului TNL Cluj – opt culoare.

„Am spus că, având doar 1.000 de locuri în tribune, nu poate organiza competiții internaționale de anvergură. Primarul Emil Boc a ieșit a doua zi și ne-a contrazis; el susține că la Cluj vor veni concursuri importante. Pariu? Iată că aflăm acum un alt punct slab al proiectului: doar 8 culoare. Asta reiese dintr-o postare de pe pagina TNL”, a scris publicația Media9.

Jurnaliștii au citat Federația Internațională de Natație care recomandă explicit pentru competițiile de top un bazin cu 10 culoare, nu doar 8. Cele două culoare suplimentare servesc drept „culoare tampon”, reducând turbulențele generate de înotători și asigurând condiții egale pentru toți participanții.

Regulamentele Federației precizează că: „Pentru Campionatele Mondiale și Jocurile Olimpice, bazinul de competiție trebuie să aibă 10 culoare. Utilizarea a 8 culoare este permisă doar pentru alte competiții internaționale, dar 10 culoare sunt puternic recomandate pentru a asigura condiții optime de competiție și pentru a acomoda culoarele tampon.”

Chiar dacă bazinul va avea 50 de metri lungime și 3 metri adâncime — două cerințe esențiale conform standardelor Federației Internaționale de Natație — numărul redus de culoare și capacitatea mică a tribunelor îl exclud de la găzduirea Campionatului European, Mondial sau a altor evenimente de prestigiu – concluzionează Media9.

„Noul bazin va fi botezat Cristi din Banat”

Informația a fost rapid speculată în mediul online, iar primarul Emil Boc a fost ținta criticilor:

„Noul bazin de înot de la Cluj trebuia să se numească “David Popovici” și să găzduiască competiții internaționale. Deoarece Edil Bloc este extraordinar de competent, noul bazin de înot nu satisface cerințele pentru competiții internaționale, fiind mai mic cu câțiva metri decât standardele. Prin urmare, noul bazin va fi botezat “Cristi din Banat”. Atâta s-o putut”, a scris Doru Șupeală pe Facebook.

Alții comentatori au subliniat că astfel de „isprăvi” nu sunt singulare:

„Și la Brașov e cam la fel, primarul super corupt a inaugurat o fântână arteziană asimetrica, un kitsch făcut de mântuială, dar în jurul spitalului județean, trotuarele sunt în reparații de câteva săptămâni, mai bine zis sunt abandonate în stadiul de "lucrare făcută pe jumătate” – a comentat un utilizator.

„E a doua oară când au făcut asta. Și bazinul UTCN (făcut atunci când totul " se făcea bine" înainte de 89) nu e conform standardelor și nu poate fi folosit în competiții internaționale”, a explicat un localnic despre un alt bazin celebru din oraș căruia i-au lipsit câțiva metri pentru a putea găzdui competiții.

Mulți comentatori au făcut haz de necaz:

„Vă satisface cerințele la a doua sau a treia încercare. Buget este”, a comentat un alt clujean.

„Nu-s primarul și bazinul prea mici... E David Popovici prea mare!”

„Mai avem în oraș un bazin "olimpic". Care nu poate fi folosit pentru concursuri fiindcă a fost greșit proiectat și nu are lungimea de 50 m completă. Pesemne că Milică continuă tradiția execuțiilor de mântuială din comunism...”

„Poate este bine. Și bazinul din Parcul Hațieganu a fost făcut intenționat mai mic pt a nu fi deranjați abonații de competiții care s-ar fi putut ține....”

Primăria Cluj-Napoca: „Bazinul va avea 10 culoare”

„Adevărul” a cerut explicații de la Primăria Cluj-Napoca și răspunsul a fost următorul: „Standardul pentru bazinele olimpice prevede 8 culoare de concurs și încă 2 suplimentare, câte unul pe fiecare margine, care au rol de siguranță și de protecție împotriva valurilor. La fel e și bazinul din Borhanci”.

Probabil că s-a făcut confuzie în prezentarea tinerilor liberali care au citit în proiect că sunt opt culoare de concurs și nu au crezut că ar fi important să menționeze și cele două culoare suplimentare.

Într-adevăr, în condițiile în care bazinul va avea o lățime de 25 de metri și un culoar are 2,5 metri, acesta poate fi împărțit în 10 culoare.

Rămâne problema celor doar 1.000 de locuri pentru spectatori, care ar fi foarte mic pentru competiții de anvergură. „Informația privind numărul de locuri pentru spectatori este corectă, dar în caz de nevoie se poate obține derogare, nu e un impediment în organizarea competițiilor de anvergură”, au precizat reprezentanții Biroului de Presă al Primăriei.

Regulamentele internaționale nu prevăd un număr minim de locuri pentru spectatori la un bazin olimpic. Bazinul olimpic de la Budapesta (Duna Arena) are circa 5.000 locuri permanente, extensibile la peste 15.000. Bazinul din Londra (London Aquatics Centre) a avut circa 17.500 de locuri la Jocurile Olimpice 2012.

Bazin olimpic de 28 de milioane de euro

Lucrările la bazinul de înot David Popovici din cadrul HUB-ului Educațional Borhanci au început în 2024 și vor fi terminate la mijlocul anului 2026. Este doar un element din investiția de 100 de milioane de euro care va conține o creșă, o școală și mai multe săli de sport.

Noul bazin olimpic, aflat în construcție în cartierul Borhanci, va fi una dintre cele mai importante investiții sportive din România ultimilor ani.

Investiția în bazin se ridică la aproximativ 28 de milioane de euro, bani proveniți în întregime din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca. Clădirea va fi structurată pe trei niveluri și va putea găzdui competiții naționale și internaționale datorită dimensiunilor conforme cu standardele olimpice. În interior, proiectul include un bazin olimpic de înot (50 × 25 m), un bazin olimpic de sărituri (25 × 12 m), un bazin de inițiere, dar și trei jacuzzi-uri pentru refacere și relaxare.

Publicul va beneficia de gradene cu 1 000 de locuri, ceea ce va permite desfășurarea de evenimente sportive majore, dar și accesul comunității la antrenamente și activități recreative.

„O investiție de peste 100 de milioane de euro, menită să asigure copiilor clujeni cele mai bune condiții pentru educație, sport și dezvoltare. Acest complex modern aflat în construcție cuprinde: creșă și grădiniță, școală gimnazială și liceu, săli de sport, bazin olimpic. Bazinul Olimpic de înot este un obiectiv foarte important al investiției, construit la standarde moderne, cu o capacitate de 1.000 de spectatori și facilități de top”, au transmis reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca, oferind detalii despre acest proiect.