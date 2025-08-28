FCSB, recital pe Arena Națională. Campioana merge în grupa Europa League, după ce a dat de pământ cu scoțienii de la Aberdeen

FCSB avea plasa de siguranță Conference League, în cazul unui eșec cu Aberdeen, în play-offul Europa League. Însă campioana nu s-a lăsat pe o ureche și, după 2-2 pe terenul lui Aberdeen, a dat de pământ cu scoțienii pe Arena Națională. A fost 3-0 pentru roș-albaștri, care s-au calificat în cea de-a doua competiție ca valoare din Europa.

După 44 de minute în care ambele formații și-au arătat colții, Miculescu a căzut în careu, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. Chemat din camera VAR, Espen Eskas a decis că Jensen a făcut henț și a dictat penalty și al doilea cartonaș galben pentru fundașul scoțienilor. Lovitura a fost transformată de Darius Olaru, în uralele celor 35.000 de spectatori.

Ieșită de la cabine cu avantaj și un om în plus pe teren, FCSB a zburdat în partea a doua a meciului. În minutul 52, Adrian Șut a făcut 2-0 cu un gol de generic: șut perfect de la 23 de metri, după ce în prealabil Miculescu trăsese în bară.

Darius Olaru, dublă pentru campioană

Iar 7 minute mai târziu, orice emoție a fost risipită: Valentin Crețu a luat mingea de la 40 de metri și a dus-o până la marginea careului, i-a pasat lui Darius Olaru, care a pus trei goluri diferență pe tabelă.

Până la final, nimeni nu a mai forțat, astfel că meciul s-a încheiat 3-0, iar cei 1.000 de fani scoțieni veniți la București rămân doar cu amintiri plăcute din Centrul vechi, unde au dat cep la sute de butoaie cu bere.

FCSB își va afla mâine, la tragerea la sorți, cele 7 echipe cu care se va întâlni în faza grupei Europa League.

FCSB – Aberdeen 3-0

Au marcat: Olaru 45+1, 59, Șut 52

București, Arena Națională, 35.341 de spectatori

În tur: 2-2