Vineri, 29 August 2025
Adevărul
Trei victorii în trei meciuri și România face un pas uriaș în clasamentul coeficienților UEFA. A depășit Ungaria, Serbia și Croația

Publicat:

FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj au obținut victorii în preliminariile europene, marcând o seară perfectă pentru fotbalul românesc. Cele trei succese, chiar dacă au adus doar două calificări în grupele Europa League și Conference League, au adus un salt important în clasamentul UEFA.

Darius Olaru și Daniel Bîrligea au dus FCSB în faza finală a Europa League. Foto Facebook FCSB
CFR Cluj a părăsit cupele europene după o victorie, 1-0 și un eșec drastic cu Hacken (2-7), însă România va avea două reprezentatnte în fotbalul mare: FCSB e în faza principală a Europa League, după 2-2 și 3-0 cu Aberdeen, iar Universitatea Craiova va evolua în grupa Conference League, după ce a trecut de Istanbul Bașakșehir cu 2-1 și 3-1.

Rezultatele de aseară au adus un plus de 1,4 puncte în clasamentul coeficienților UEFA, astfel că România a urcat pe locul 21, în ierarhia pe ultimii 5 ani, cu un total de 22.750 puncte, depășind Croația, Ungaria și Serbia.

Coeficienții din ultimele 5 sezoane, totalul și numărul de echipe rămase în Europa
Dacă rezultatele din grupe vor fi în continuare la fel de bune și România se va menține în primele 22, campioana țării va începe din turul 2 preliminar al UEFA Champions League începând cu sezonul 2027/28. Ungaria și Serbia mai au câte o singură echipă în competiții, iar Croația doar două.

Sport

