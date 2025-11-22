Viitorul tenisului mondial? Previziunea Simonei Halep pentru următorii zece ani. „Simt că aici va fi”

Simona Halep (34 de ani, fost lider mondial) a vorbit recent despre cum vede tenisul în viitor și a făcut o prognoză pentru anul 2035.

Retrasă oficial din activitate în februarie 2025, după înfrângerea suferită în fața Luciei Bronzetti (1-6, 1-6) la Transylvania Open, Halep a pus capăt carierei după ultimul ei meci profesionist.

Prezentă ulterior la Riyadh, unde a urmărit partidele de la Turneul Campioanelor, fosta campioană este convinsă că Arabia Saudită va deveni, până în 2035, un pol major de dezvoltare pentru tenis, cu investiții și infrastructură în continuă ascensiune.

„Ceea ce fac arabii este cu adevărat, cu adevărat, frumos și impresionant. Acest lucru va ajuta regiunea să progreseze în tenis. Și sunt sigură că vor veni mai mulți copii și că mai mulți copii vor avea dorința, pentru că trebuie să simtă asta ca să devină jucători profesioniști de tenis.

Nu este ușor, dar au toate facilitățile și simt că lucrurile se vor îmbunătăți în 10 ani. Vorbeam că, peste 10 ani, simt că aici va fi ceva uriaș!”, a spus Simona Halep, pentru The National News.

Achiziție recentă de 600.000 de euro

Simona Halep și-a cumpărat o casă de 600.000 de euro lângă București, aproape de un teren de golf, la scurt timp după ce s-a retras din tenisul profesionist.

Sportiva din Constanța a spus că vrea să învețe să joace golf și să aibă, în continuare, grijă de corpul ei. Ea a început să practice golful chiar în perioada în care a fost suspendată pentru acuzații de dopaj, iar acum acest sport pare să fi devenit noua ei pasiune.

Mutarea într-o zonă luxoasă, aproape de terenul de golf, a venit ca o schimbare de ritm, după anii intensi și solicitanti din tenisul de performanță.