Jucătoarea care a rezistat eroic 4 ore în fața Simonei Halep și-a anunțat retragerea. Veșnic legată de româncă, prin meciul-maraton de la Australian Open

Lauren Davis, în vârstă de 32 de ani, și-a anunțat oficial retragerea din tenis, punând capăt unei cariere începute în urmă cu aproximativ 20 de ani.

Fosta jucătoare americană, care a atins cândva locul 26 în clasamentul mondial și care a disputat unul dintre cele mai memorabile meciuri împotriva Simonei Halep la Australian Open, a decis că nu mai poate continua.

După o accidentare puternică suferită în 2023, Davis a încercat să reintre în circuit folosindu-se de clasamentul protejat. Chiar dacă a revenit pe teren și a forțat cât a putut, organismul ei nu a mai răspuns la fel ca în trecut.

Ea a mărturisit că momentul retragerii a venit natural: „Mi-am dedicat ultimii 20 de ani tenisului, iar după US Open am înțeles că e timpul să spun rămas bun!”.

De-a lungul carierei, Lauren Davis a câștigat două titluri WTA și a strâns premii în valoare totală de 5.241.772 de dolari.

Lauren Davis, amintire de neșters pentru fanii Australian Open

Retragerea americancei readuce în prim-plan meciul-maraton din 2018 cu Simona Halep, partida de aproape patru ore încheiată 4-6, 6-4, 15-13.

Cele 48 de game-uri au stabilit un record istoric la Australian Open, imposibil de egalat în noul format, iar Davis a rămas în memoria fanilor datorită jocului spectaculos și rezistenței incredibile.

„Cum să rezumi ani de amintiri într-o singură postare?”

„Cum să rezumi ani de amintiri într-o singură postare? Mi-am dedicat ultimii 20 de ani din viață tenisului, iar după US Open am știut că era timpul să-mi iau rămas bun. Când aveam 16 ani, am părăsit casa și tot ce știam era să urmăresc visul din inima mea.

M-am mutat în Florida și, în mai puțin de un an, am devenit jucătoare profesionistă. Nu am fost niciodată cea mai bună sau cea mai talentată, dar știam ce vreau și eram hotărâtă să realizez asta.

„Tenisul m-a ajutat să devin femeia care sunt astăzi!”

La 1,65 metri, eram una dintre cele mai scunde jucătoare din circuit, dar nu am lăsat niciodată acest lucru să mă limiteze. Am văzut asta ca pe o oportunitate de a fi o anomalie, și, speram, de a-i inspira pe alții pe parcurs. Sper că am făcut exact asta.

Tenisul mi-a oferit atât de mult și sunt nesfârșit de recunoscătoare pentru amintiri, lecții și prietenii pe care mi i-am făcut. Stilul de viață nu a fost întotdeauna ușor, dar ne-a adus mie și familiei mele atât de multă bucurie și împlinire.

Tenisul m-a ajutat să devin femeia care sunt astăzi. M-a provocat, m-a împins și m-a ajutat să cresc în moduri pe care nu mi le-aș fi putut imagina niciodată. M-a pregătit să pășesc într-o viață frumoasă după carieră!”, este o parte din mesajul transmis de către Lauren Davis, pe rețelele de socializare.