Bilete pentru istorie: cât trebuie să plătești ca să vezi retragerea Simonei Halep

Simona Halep (34 de ani), cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, își va încheia cariera într-un meci demonstrativ organizat pe 13 iunie, la BT Arena, în cadrul Sports Festival 2026. Evenimentul va fi punctul central al festivalului, iar lista completă a invitaților speciali va fi anunțată în perioada următoare.

Spectatorii care vor să o vadă pe Halep în acțiune pentru ultima dată vor putea achiziționa biletele în două etape. Prima etapă, destinată celor care s-au preînregistrat, începe luni, la ora 14:00, iar a doua, deschisă publicului larg, va fi marți, 11 noiembrie, tot de la ora 14:00.

Prețul biletelor pentru retragerea Simonei Halep

Prețurile biletelor variază între 145 de lei la peluzele de la etajul al doilea și 340 de lei la categoria premium pentru cei preînregistrați. La vânzarea generală, biletele vor costa între 190 și 440 de lei.

Cea de-a șaptea ediție a Sports Festival, care se va desfășura între 11 și 14 iunie 2026, promite zeci de activități sportive, competiții, demonstrații, invitați internaționali, concerte și conferințe inspiraționale, cu acces gratuit la majoritatea activităților.

La ediția precedentă, când Ronaldinho a fost vedetă la un demonstrativ de fotbal, au participat peste 150.000 de persoane.

Carieră impresionantă și premii de peste 40 de milioane de dolari

Simona Halep și-a trecut în palmares două titluri de Grand Slam, Roland Garros și Wimbledon, și alte trei finale de Slam, două la Roland Garros și una la Australian Open. A fost lider mondial timp de 64 de săptămâni și a încheiat de două ori sezonul pe primul loc WTA, în 2018 și 2019.

Pe lângă titlurile de Grand Slam, Halep a câștigat 22 de trofee WTA și a jucat alte 15 finale, acumulând din tenis peste 40 de milioane de dolari. Demonstrativul de la BT Arena va fi, astfel, ocazia perfectă pentru fani să îi salute întreaga carieră de excepție.