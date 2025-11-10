search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Bilete pentru istorie: cât trebuie să plătești ca să vezi retragerea Simonei Halep

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Simona Halep (34 de ani), cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, își va încheia cariera într-un meci demonstrativ organizat pe 13 iunie, la BT Arena, în cadrul Sports Festival 2026. Evenimentul va fi punctul central al festivalului, iar lista completă a invitaților speciali va fi anunțată în perioada următoare.

Simona Halep este cea mai titrată jucătoare de tenis din istoria României.
Simona Halep se retrage din tenis | FOTO Profimedia

Spectatorii care vor să o vadă pe Halep în acțiune pentru ultima dată vor putea achiziționa biletele în două etape. Prima etapă, destinată celor care s-au preînregistrat, începe luni, la ora 14:00, iar a doua, deschisă publicului larg, va fi marți, 11 noiembrie, tot de la ora 14:00.

Prețul biletelor pentru retragerea Simonei Halep

Prețurile biletelor variază între 145 de lei la peluzele de la etajul al doilea și 340 de lei la categoria premium pentru cei preînregistrați. La vânzarea generală, biletele vor costa între 190 și 440 de lei.

Cea de-a șaptea ediție a Sports Festival, care se va desfășura între 11 și 14 iunie 2026, promite zeci de activități sportive, competiții, demonstrații, invitați internaționali, concerte și conferințe inspiraționale, cu acces gratuit la majoritatea activităților.

La ediția precedentă, când Ronaldinho a fost vedetă la un demonstrativ de fotbal, au participat peste 150.000 de persoane.

Carieră impresionantă și premii de peste 40 de milioane de dolari

Simona Halep și-a trecut în palmares două titluri de Grand Slam, Roland Garros și Wimbledon, și alte trei finale de Slam, două la Roland Garros și una la Australian Open. A fost lider mondial timp de 64 de săptămâni și a încheiat de două ori sezonul pe primul loc WTA, în 2018 și 2019.

Pe lângă titlurile de Grand Slam, Halep a câștigat 22 de trofee WTA și a jucat alte 15 finale, acumulând din tenis peste 40 de milioane de dolari. Demonstrativul de la BT Arena va fi, astfel, ocazia perfectă pentru fani să îi salute întreaga carieră de excepție.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde
digi24.ro
image
Vremea se încălzește pentru câteva zile în toată țara. De când revin ploile și frigul
stirileprotv.ro
image
Zodiile care prind curajul de a iubi din nou, în 2026. Nativii care îngroapă securea războiului și se împacă cu persoana iubită
gandul.ro
image
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
mediafax.ro
image
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o fi băgat cineva la echipă! Poate îl iau eu la FCSB. Mă cert cu el după o zi…”
fanatik.ro
image
Agenția de stat unde a apărut printre consilieri un general din fosta Securitate
libertatea.ro
image
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
digi24.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Orașul în care toți oamenii locuiesc într-o singură clădire. Magazinul, biserica și poliția sunt tot aici: Nu trebuie să ieșim afară
antena3.ro
image
Poliţia ridică din umeri în cazul femeii ucise de soţ: "Luarea măsurilor privative de libertate este dificilă"
observatornews.ro
image
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și m-a sărutat pe
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
Tichete de masă 2025 – ce valoare au voucherele de la angajator, de fapt. Legea impune doar pragul maxim, care s-a majorat
playtech.ro
image
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Un legendar baschetbalist s-a stins din viață! Lenny Wilkens și-a găsit sfârșitul la 88 de ani
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Încă o tragedie cumplită în familia Mihaelei, femeia ucisă de soț în Teleorman. Fratele ei a murit: „Ai plecat la frățiorul tău”
wowbiz.ro
image
Elena Udrea vrea să plece din țară cu fiica ei. Se vor întoarce în Costa Rica: Ea e nerăbdătoare
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă ai avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Cine este Mihaela, tânăra de 26 de ani ucisă în Teleorman chiar în fața bisericii. Mamă a trei copii, femeia a fost înjunghiată în brațe cu băiețelul de doi ani
actualitate.net
image
Interviu George Burcea. Cum a ajuns să candideze pentru POT la alegerile pentru Primăria Capitalei și care sunt legăturile sale cu Anamaria Gavrilă: „Până în acest moment, nu sunt membru POT. De ce m-au ales pe mine ar trebui să-i întrebați pe ei”
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
click.ro
image
Îngrijorată, Nidia Moculescu spune adevărul despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: „Tata este...” Mesaj pentru cei care se roagă pentru el
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Prințul George o imită pe mama sa, pe Kate Middleton, cu un gest adorabil. Aceasta e adevărata moștenire regală
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Instagrm jpg
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, în vizită la Întreprinderea agricolă de stat Amzacea, județul Constanța (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 88/1979)
Vita particularului e mai grasă! Supravegherea micii gospodării rurale în perioada comunistă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, atât de frumoasă și înaltă? Această imagine cu fiica lui Kate a devenit virală pe internet

Click! Pentru femei

image
De ce a fost chemată poliția de mai multe ori la petrecerea plină de vedete din acest weekend

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!