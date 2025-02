Simona Halep dă de înțeles că se retrage din tenis. „Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost”

Simona Halep (33 de ani, 870 WTA) părăsește turneul de la Cluj, Transylvania Open, după o înfrângere în această seară, în două seturi, suferită la italianca Lucia Bronzetti (26 de ani, 72 WTA), scor 1-6, 1-6, iar momentul retragerii din tenis a venit.

UPDATE La final, Simona și-a luat rămas bun de la Cluj

Turneul de la Cluj este singurul din România în care pot fi urmărite pe viu sportivele noastre. Halep a transmis că nu va mai putea fi văzută în țară.

„Sunt o persoană împlinită. Nici nu visam să obțin asta. Familia mea a fost din prima clipă aproape de mine. Fără ei n-aș fi putut să fi ce sunt astăzi. Îi iubesc și le mulțumesc că mă susțin în orice decizie aș lua.

Iau decizia cu sufletul împăcat. Corpul meu nu mai duce așa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Știu ce înseamnă. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis! Cine știe dacă mă voi mai întoarce. E ultima dată când am jucat aici... nu vreau să plâng”, a transmis Simona Halep.

Prima care s-a dus la Simona Halep pentru a o lua în brațe a fost Raluca Olaru, cea care a realizat interviul de pe terenul de la Cluj-Napoca.

Ulterior, Simona Halep le-a strâns mâinile părinților săi, aflați într-o lojă, apoi a luat-o în brațe pe Sorana Cîrstea, cu care a avut o rivalitatede la distanță. Și „Sori” a anunțat că a fost pentru ultima oară la Cluj.

////////////////

După prestația de la Cluj, unde a disputat primul meci oficial la simplu după 99 de zile (pe 28 octombrie pierdea la Hong Kong la chinezoaica Yue Yuan), se pare că nu accidentările, cât lipsa de formă, o determină pe Simona Halep să refuze participarea la turnee.

Sportiva a sărit peste competițiile din luna ianuarie (Australian Open) motivând că resimte dureri.

Jucătoarea din Constanța și-a luat mai mult timp pentru pregătire, chiar a postat imagini din sala de antrenament, dar nivelul jocului său rămâne unul scăzut. Pauza și șocul suspendării pentru dopaj par să-i fi turnat plumb în picioare.

Rămasă fără antrenor, accesând doar soluții interne precum Daniel Dobre, Halep nu-și revine, iar contra italiencei n-a reușit să facă niciun break, deși a avut o șansă. Partida a durat numai o oră. Simona a fost finalistă la Transylvania Open în 2021. Acum, a părăsit și competiția de dublu după doar un joc.

La competiția de casă a româncelor, doar Ana Bogdan s-a calificat mai departe în turul secund. Gabriela Ruse, Sorana Cîrstaea și Irina Begu n-au câștigat niciun joc pe tabloul principal.