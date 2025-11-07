search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Anul retragerilor din tenisul românesc. Sportul alb nu are asigurate prezentul și viitorul

Publicat:

Este anul retragerilor în tenisul românesc. După ce prima rachetă a României, Simona Halep, a spus stop în luna februarie, acum trei zile și-a încheiat oficial cariera și cel mai titrat jucător care era în activitate, arădeanul Marius Copil.

O minge cu inscriptia Roland Garros sare pe teren în timpul unui meciului feminine de simplu dintre Timea Bacsinszky din Elveţia şi Marina Zanevska din Ucraina la turneul de tenis French Open pe stadioniul Roland Garros din Paris FOTO Reuters

Om de bază în echipa de Cupa Davis, Copil se retrage din tenis la 35 de ani, fără să fi câștigat vreun trofeu în circuitul ATP, deși a beneficiat de un seviciu ca din tun. A triumfat doar la dublu, în 2015, alături de Adrian Ungur, la turneul ATP 250 de la București. Cel mai înalt loc ocupat în clasamentul mondial a fost 56, pe 28 ianuarie 2019. Arădeanul a adunat din tenis, ca premii, suma de 2.738.400 de dolari. Cel mai mare rezultat al carierei a fost finala jucată la Basel contra elvețianului Roger Federer, în octombrie 2018, fiind vorba despre un turneu de categoria ATP 500. Arădeanul rămâne în istorie cu cel mai rapid serviciu la Australian Open 2015, la meciul din primul tur contra elvețianului Stanislas Wawrinka, când a servit cu 242 km/h.

A luat-o pe calea antrenoratului

Copil, care a avut norocul să se nască într-o familie bogată (tatăl său, fost rugbist, este om de afaceri), și-a anunțat marți retragerea folosind rețelele de socializare. „După mulți ani minunați pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunț retragerea mea oficială din tenisul competitiv. Au fost ani plini de emoții, provocări și lecții. Ultimii ani n-au fost ușori, dar mi-au oferit timp să realizez cât de incredibilă a fost această călătorie. Tenisul mi-a modelat viața, mi-a oferit prieteni, amintiri și experiențe pe care nu le voi uita niciodată. Le mulțumesc din inimă familiei mele - părinților mei pentru sacrificii, fratelui meu pentru înțelegere, soției mele pentru iubire și încredere, și soacrei mele pentru sprijinul necondiționat", a fost mesajul lui Marius Copil pe Facebook. Marius Copil a apucat-o deja pe calea antrenoratului, fiind pentru o perioadă scurtă de timp sparring-partener pentru rusoaica Daria Shneider la Roland Garros 2025.

Contactat pentru blaturi

Într-un interviu acordat în 2015, Marius a vorbit despre flagelul blaturilor din tenis: „Jucătorii prinși ar trebui suspendați pe viață! Cei care fac așa ceva n-au respect pentru sport, sunt lași! Am avut o ofertă, la turneul de la Miami, ca să trântesc un meci! Mi-a scris cineva pe Facebook că îmi dă 30.000 de euro, ca să pierd un set. Mi-a spus că oferta rămâne valabilă pentru când doresc eu. Am raportat imediat la Tennis Integrity. Dacă nu raportezi și se află că ai fost ofertat, ai probleme. Urăsc pariurile. Din cauza lor mi-am șters contul de Facebook, cele care există nu sunt ale mele. Mi l-am șters, fiindcă am primit mesaje urâte: înjurături, amenințări cu moartea, că „vin peste tine în cameră”, că te omoară!”, declara sportivul pentru publicația „Libertatea”.

Cifrele ștafetei: 1-13-25-56

În ultimele decenii, după retragerea fiecărui nume importat din tenisul tricolor, România a avut asigurat schimbul de generație. Mereu, altcineva a reușit să țină aprinse speranțele, asigurând continuitatea, chiar dacă valoarea și rezultatele s-au diluat constant de la o generație la alta, odată cu trecerea timpului. După ieșirea din scenă a lui Ilie Năstase, primul lider ATP din istorie, ștafeta a fost preluată și dusă mai departe de Andrei Pavel („Cneazul” a ajuns ce mai sus în carieră pe locul 13 mondial). După abandonul constănțeanului, a urmat la conducere Victor Hănescu, ajuns până în sferturile de finală la Roland Garros - ediția din 2005. „Hane”, de la care a preluat sceptrul Marius Copil, a atins locul 26 în carieră. La rândul lui, Copil s-a oprit la locul 56.

Cine vine din urmă

Dacă la feminin are cine să țină viu optimismul, la masculin, situația se anunță critică, fiind vorba despre o criză fără precedent. România nu doar că nu are niciun jucător în prima sută mondială, dar nu este reprezentată nici în Top 200 și cu greu găsește un nume în Top 300! Principalul jucător la simplu în echipa de Cupa Davis este Filip Jianu (24 de ani), situat pe locul 294 ATP. Nicholas David Ionel promitea să fie a doua rachetă tricoloră, dar n-a legat victoriile și a alunecat până pe locul 517 mondial. În circuitul echipei de Cupa David se mai află nume precum Gabi Boitan (26 de ani, 334 ATP), Cezar Crețu (24 de ani, 410 ATP) și Ștefan Paloși (25 de ani, 541 ATP). De la juniori, soluțiile promițătoare sunt constănțeanul Luca Preda (19 ani, 752 ATP) și Yannick Theodor Alexandrescu (17 ani), cel din urmă bifând recent apariții pe tabloul principal la turneele de Mare Șlem. Saltul la seniori este însă extrem de dificil și de costisitor. La dublu, probă în care România a excelat prin Horia Tecău și prin Florin Mergea - ambii retrași, Victor Cornea (32 de ani) se află pe locul 122 mondial.

Și fetele s-au oprit din alergare

Și la fete, vechea gardă din tenisul românesc, care a dus greu în ultimii 10-15 ani, bate ușor-ușor în retrage. Astă-vară, Ana Bogdan (32 de ani, locul 241 WTA), fost număr 39 WTA, a anunțat că va lipsi un timp de pe terenurile de tenis, după ce a jucat cu durere la turneul WTA 250 UniCredit Iași Open. Sportiva din Sinaia a făcut o confesiune tulburătoare despre zbaterile și dubiile cu care s-a luptat în ultima vreme. Aflată pe locul 121 în lume, și Irina Begu (35 de ani) și-a luat o pauză forțată din tenis, fără a preciza cât de lungă va fi aceasta. Ultima apariție a Irinei pe teren a fost bifată în finala aceluiași turne de la Iași. De asemenea, Sorana Cîrstea (35 de ani) a dat de înțeles că 2025 ar putea fi ultimul sezon petrecut în circuit. Era decisă să se retragă, dar ultimele rezultatele au propulsat-o în Top 50 și au făcut-o să se răzgândească. „Sori” este pe locul 44 mondial, iar clasamentul îi va permite ca în 2026 să pătrundă direct pe tabloul principal la cele patru mari turnee de Mare Șlem, unde premiile sunt uriașe.

„Jaq” conduce plutonul

În acest moment al sezonului, cel mai bine clasată româncă este Jaqueline Cristian. În vârstă de 27 de ani, sportiva este pe locul 39 WTA. În Top 100 stă și Gabriela Ruse (27 de ani). Eleva lui Andrei Cociașu ocupă locul 68 în lume. Viiitorul poartă numele Ancăi Todoni. La 21 de ani, este pe locul 144 mondial, dar a făcut deja cunoștință cu aerul rarefiat din Top 100: la un moment dat, s-a aflat pe locul 83. O poziție între primele 100 de jucătoare ale lumii le asigură sportivelor liniștea financiară pentru continuarea carierei.

Simona Halep, pe podium în inimile românilor

Românii și-au ales cea mai iubită sportivă din toate timpurile. Tenisul are doi reprezentanți în Top 10: Simona Halep și Ilie Năstase. Conform Barometrului Național al Sportului Românesc, realizat de Inscop Research, aproape jumătate dintre români, mai exact 47,9%, o consideră pe Nadia Comăneci drept cel mai mare sportiv român din toate timpurile. Întrebați cine a fost sau este cel mai mare sportiv român, 20% au ales legenda fotbalului Gheorghe Hagi, 6,8% pe Simona Halep, tot 6,8% pe canoistul Ivan Patzaichin, 5,2% pe înotătorul David Popovici, 4,6% pe tenismenul Ilie Năstase, iar 0,9% pe Cristina Neagu și pe Elisabeta Lipă. 2% au optat pentru altcineva - nespecificat, iar 4,8% nu au răspuns. Datele arată că percepția asupra celui mai mare sportiv variază după vârstă, sex și nivel de educație. Nadia Comăneci domină preferințele în rândul femeilor, al celor peste 45 de ani și al persoanelor cu studii superioare. Gheorghe Hagi este favorit mai ales în rândul celor între 18 și 44 de ani și al persoanelor cu educație primară, în timp ce tinerii sub 30 de ani cred mai mult în Simona Halep, dublă campioană de Mare Șlem și fostă număr 1 WTA.

