Nu renunță la spiritul de competiție. Simona Halep, reprofilare surpriză după retragere. Sportul care i-a furat inima: „Mi-ar plăcea să mă perfecționez”

Simona Halep (34 de ani) a spus adio tenisului la începutul acestui an, însă nu s-a îndepărtat de lumea sportului. Fosta lideră mondială a dezvăluit că își dorește să se perfecționeze într-o altă disciplină și pare mai motivată ca oricând să descopere o nouă pasiune.

Recent, Halep a fost prezentă la Turneul Campioanelor de la Riad, în Arabia Saudită, unde a avut un rol special: cea de ambasadoare a competiției, alături de alte nume uriașe ale tenisului mondial, precum Angelique Kerber, Ons Jabeur și Garbine Muguruza.

Cu acest prilej, reprezentanții WTA au invitat-o pe Simona la o sesiune de întrebări rapide despre viața ei de după retragere. Răspunsurile româncei au fost pline de sinceritate și optimism, surprinzând plăcut fanii din întreaga lume.

„Cel mai mult îmi place să nu fac nimic. Pentru că este relaxant și am nevoie de odihnă!”, a răspuns Simona, la întrebarea „Ce îți place să faci în timpul liber?”.

Vrea să se perfecționeze în golf

În ceea ce privește noile sale obiective, constănțeanca a recunoscut că își propune să se perfecționeze în golf.

Fermecată de tot ce înseamnă sport și efort fizic, Simona a admis faptul că, cel mai mult la competiții îi place „adrenalina viictoriilor”, acesta fiind și lucrul care îi lipsește cu desăvârșire de la retragerea din circuit.

„Mă insipiră Paolini și Anisimova!”

Întrebată care dintre jucătoarele ce au ajuns în finala WTA în acest an o inspiră cel mai mult, Simona Halep nu a ezitat să numească două sportive de calibru.

„Am două, Paolini, pentru că a luptat foarte tare să ajungă aici, și, de asemenea, Anisimova, pentru că s-a chinuit în trecut cu sănătatea mintală, iar acum este în top opt, ceea ce este incredibil!”, a recunoscut Halep.