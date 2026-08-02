 Șeful La Liga cere plecarea lui Infantino de la FIFA: „Nu trebuie să mai rămână!” | adevarul.ro
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Șeful La Liga cere plecarea lui Infantino de la FIFA: „Nu trebuie să mai rămână!”

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Critic înverșunat al președintelui Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA), Javier Tebas, preşedintele LaLiga, a declarat că „fotbalul mondial are nevoie de o nouă conducere”. Acesta susține că Gianni Infantino „nu trebuie să rămână” la conducerea FIFA.

Javier Tebas este un critic important al președintelui FIFA (Foto: EPAImages)
Javier Tebas este un critic important al președintelui FIFA (Foto: EPAImages)

Javier Tebas a precizat că este bine că planurile lui Infantino de a atrage investiţii private într-o nouă companie a FIFA au fost abandonate, dar a adăugat că „ar fi o greşeală gravă să credem că acest lucru a rezolvat problema guvernanţei".

Șeful La Liga a scris pe X: „Problema nu a fost niciodată o singură propunere. Problema o reprezintă un model de guvernanţă care concentrează puterea, reduce mecanismele de control şi echilibru şi îi marginalizează pe cei afectați direct de deciziile sale. Din toate aceste motive, consider că Gianni Infantino nu trebuie să rămână la conducerea FIFA. Fotbalul mondial are nevoie de o nouă conducere care să-i modernizeze guvernanţa, să-i redobândească credibilitatea instituțională şi să elaboreze deciziile viitoare prin consens cu părţile implicate, evaluând în prealabil impactul lor sportiv, economic şi social, în loc să le impună unilateral. Retragerea unei propuneri nu șterge tot ce s-a întâmplat. Este doar vârful aisbergului."

La puțin timp după finala CM de fotbal, Javier Tebas a afirmat într-un interviu acordat publicației italiene „La Gazzetta dello Sport” că FIFA „distruge industria fotbalului" şi că președintele acestui for, Gianni Infantino, ar trebui să demisioneze. „Cred că timpul lui s-a terminat. Dar are sprijinul sistemului, al federațiilor. Nu mai sunt multe de adăugat, nu-i așa? Nu există un candidat alternativ pentru că nimeni nu vrea să candideze şi să piardă. Acesta este sistemul şi este un sistem care a fost bolnav de la început. Nu ar trebui să continue, dar situaţia actuală îl împiedică să plece".

Tebas a criticat conducerea FIFA și în timpul Cupei Mondiale și a declarat că aceasta „organizează lucrurile așa cum vrea, pentru ceea ce vrea şi în funcție de propriile interese, nu de cele ale fotbalului. Dacă au nevoie de o pauză de 27 de minute, o primesc. Pauzele de hidratare sunt o farsă. În La Liga, le avem, dar numai când este foarte cald. Aici, pe stadioane precum Dallas, Los Angeles sau Atlanta, exista aer condiționat. A trebuit să-mi pun o haină în tribune. A fost o minciună: o pauză publicitară".

Marocul și Qatarul îl sprijină pe Infantino

Gianni Infantino a stârnit o furtună în fotbalul internațional după CM 2026 (Foto: EPAImages)
Gianni Infantino a stârnit o furtună în fotbalul internațional după CM 2026 (Foto: EPAImages)

Și preşedintele Federaţiei Marocane de Fotbal (FRMF), Fouzi Lekjaa, a salutat decizia FIFA de a renunța la planul de a vinde o parte din Cupa Mondială către investitori privați, în urma unei reacții negative pe scară largă. Pe de altă parte, însă, acesta şi-a exprimat sprijinul faţă de preşedintele FIFA, Gianni Infantino: „Progresele înregistrate în ultimii ani prin programele de dezvoltare ale FIFA, în special în Africa, reprezintă o realizare valoroasă care trebuie păstrată în beneficiul tuturor asociațiilor membre. În acest context, în ciuda importanței reformei propuse, unitatea familiei mondiale a fotbalului trebuie să primeze asupra oricăror divergenţe pe care aceasta le-ar fi putut genera. Domnul Fouzi Lekjaa a subliniat că decizia preşedintelui FIFA a fost una înţeleaptă, întrucât acordă prioritate unităţii şi coeziunii dintre asociaţiile membre ale FIFA printr-o abordare participativă pentru promovarea dezvoltării fotbalului."

Gianni Infantino se bucură de sprijin şi din partea şefului Federaţiei de Fotbal din Qatar. Şeicul Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani a declarat pe X: „Salutăm decizia preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, de a retrage propunerea FIFA Forward Enterprise în interesul comunităţii fotbalistice mondiale. Deşi propunerea avea merite, apreciem înţelepciunea de a acorda prioritate unităţii dintre federaţiile membre. Federaţia de Fotbal din Qatar susţine pe deplin eforturile preşedintelui Infantino de a continua dezvoltarea şi consolidarea fotbalului la nivel global."

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