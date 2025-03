Viciul care i-a luat doi ani din viață lui Dorinel Munteanu. Primul care l-a dat de gol a fost Ionel Ganea

Vehiculate în trecut, problemele cu alcoolul au fost recunoscute, într-un final, de antrenorul Dorinel Munteanu, 56 de ani.

Campion în 2011 cu Oțelul Galați, echipă de care s-a rupt la finalul anului trecut, „Munti” a revenit în circuit semnând recent cu Sepsi, o formație din play-out.

„Ca tot omul, am avut momente grele. Prin 2014-2016 am avut o perioadă în care nu mă mai recunoșteam, am luat-o într-o direcție greșită. Dar am învățat din ce am făcut atunci.

Eram rău de tot, aveam problemele cu alcoolul. Acum mi-am revenit complet. De un an și ceva nu am gustat absolut deloc alcool”, a declarat la GSP cel mai selecționat fotbalist român, cu 134 de apariții sub tricolor.

Declarația contrasează cu cele spusele de Dorinel în 2015: „Beau câte un șpriț-două, dar n-am fost niciodată mort de beat!”, spunea acesta pentru „Libertatea”. Comentariul a venit după acuzele fostului coleg Ionel Ganea (51 de ani), care a acuzat că Dorinel „bea până se pișa pe el”, iar viciul i-ar fi distrus căsnicia.