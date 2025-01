Dorinel Munteanu explică în premieră de ce a plecat de la Oțelul. „Nu sunt un laș”

Dorinel Munteanu a plecat de la Oțelul Galați în urmă cu 6 zile, iar moldovenii s-au orientat rapid către fostul antrenor dinamovist Ovidiu Burcă. Chiar dacă a preluat echipa pe când acesta se afla în Liga 3 și a dus-o rapid în Superliga, fostul mare internațional s-a despărțit în termeni neplăcuți de oficialii clubului gălățean.

Antrenorul a venit cu lămuriri despre motivele pentru care a demisionat. „Știți cu toții decizia pe care am luat-o. E foarte greu să descriu acești 3 ani și jumătate în 10 minute, dar aș vrea să fie un semnal de alarmă, nu numai pentru Galați, ci pentru toți oamenii din fotbal, care își fac contracte și care își dau cuvântul. Eu am venit cu demisia pentru că am cerut drepturile contractuale ca să pot să îmi plătesc jucătorii.

Jucătorii de la Oțelul sunt neplătiți de câteva luni

Ne dorim fotbal de performanță, de înalt nivel, dar jucătorii sa nu fie plătiți 2-3 luni. Nu mi se pare normal. Frustrarea mea asta a fost și vă spun în premieră, nu am părăsit corabia cum s-a vociferat, nu n-am părăsit că am fost laș. Echipa aceasta a fost cu 2 puncte minus față de anul trecut, am obținut un loc super bun pentru o nou promovată, mai sunt 19 etape de jucat.

Demisia mea a fost cu alt scop, dar văd că oamenii nu au primit-o cu intenții bune. Poate acum, după ce am demisionat, să se respecte contractul și mai ales pentru un colos ca Liberty (n.r. fostul Sidex), 1 milion de dolari sau cât ne-au promis e un mizilic. Ceea ce mi-am dorit și am făcut tot timpul a fost să-mi plătesc jucătorul”, a declarat Dorinel Munteanu, pentru Sport Total FM.

Semnal de alarmă pentru fotbalul românesc

”Demisia mea a fost pentru întreg fotbalul românesc, obișnuința celor care conduc sau care comentează despre fotbal, că «Ah, sunt neplătiți jucătorii de 2 luni». Două luni sunt foarte mult pentru o familie care se dedică fotbalului.

Nimănui nu-i convine, niciunui muncitor, niciunui jucător și, mai mult decât atât, unui antrenor care vine zi de zi și la sfârșit de săptămână trebuie să se prezinte și să dea rezultate bune. Asta e viața, a trecut, clubul s-a reorientat rapid, are antrenor nou. Asta e situația”, a încheiat fostul antrenor al celor de la Oțelul Galați.