Atletism: Etiopienii Medina Eisa și Khairi Bejiga s-au impus la tRUNsylvania International 10K

Atleții etiopieni Medina Eisa și Khairi Bejiga au obținut victorii, duminică, la tRUNsylvania International 10K, în cadrul evenimentului de alergare pe șosea Brașov Running Festival.

La feminin, Medina Eisa s-a impus cu timpul de 30 min 28 sec, urmată de kenyana Brenda Jepchumba Kenei, 30 min 29 sec, și de qatariana Mariam Lufti Njoki, 30 min 31 sec.

Stella Rutto a fost cea mai bine clasată româncă, pe 13, în 32 min 51 sec.

Bejiga a fost foarte aproape de a stabili un nou record al cursei la masculin, încheind cu 26 min 54 sec. Etiopianul a stabilit cea mai bună performanță mondială Under-20, la trei secunde de recordul cursei.

Sud-africanul Maxime Chaumeton s-a clasat pe locul al doilea, în 26 min 55 sec, podiumul fiind completat de kenyanul Cornelius Kemboi, în 27 min 12 sec. Nicolae Soare a fost cel mai bine clasat român, pe locul 20 (29:24).

În cursa open, Dragoș-Luca Pop a fost primul la masculin (31:09), urmat de Valentin Toma (31:35) și Cristian Moșoiu (32:08). La feminin s-a impus Mădălina Florea (35:23), urmată de moldoveanca Andreea Stavilă (35:51) și de Alexandra Streja (37:23).

La 5 km, Marian Nicolae Coman s-a impus în 15 min 33 sec, la masculin, iar Alexandra Maria Hudea a câștigat la feminin, în 17 min 30 sec.