România „vibrează“: un campion olimpic va alerga la Brașov Running Festival

În weekend-ul 21-22 septembrie, medaliatul olimpic de la Paris 2024, Ronald Kwemoi, și campionul en-titre, Weldon Langat, se vor afla în fruntea unui pluton remarcabil de atleți, într-o luptă strânsă de doborâre a recordurilor, în cursa tRUNsylvania International 10K, parte din competiția Brașov Running Festival.

Peste 80 de atleți de elită mondială se vor întrece, pe 22 septembrie, în cadrul cursei-vedetă tRUNsylvania International 10K, singura din S-E Europei certificată World Athletics Elite Label, ce se află, în acest moment, în top 10 cele mai rapide competiții din lume.

Ronald Kwemoi, fost deținător al recordului mondial U20 la 1500m, a obținut medalia de argint la 5000m la Jocurile Olimpice de la Paris în urmă cu doar câteva săptămâni, astfel că atletul de origine kenyană va încerca să își confirme forma excelentă pe traseul din Brașov.

Asemenea compatriotului său Weldon Langat, ambii vor avea ca obiectiv doborârea recordului de traseu de 26:51, stabilit de un alt sportiv de origine kenyană, Nicolas Kipkorir Kimeli, în anul 2022. Este cel mai bun timp înregistrat vreodată într-o cursă de 10km din S-E Europei.

Langat a încheiat cursa din 2022 pe locul al doilea, în spatele lui Nicholas Kipkorir Kimeli, înregistrând un timp de 26:55 ceea ce, astăzi, încă este recordul său personal. În schimb, Kwemoi nu are un istoric deosebit în cursele pe șosea, în ciuda realizărilor sale remarcabile pe pistă, însă recordul său personal, 27:16, este unul impresionant.

De asemenea, la cursa masculină de 10 km vor fi prezenți numeroși alți sportivi de talie mondială, dintre care organizatorii nominalizează trio-ul kenyan format din Stanley Mburu, Laban Kiplimo și Bravin Kiprop, aceștia reușind să alerge sub 27:20 pe distanța de 10 km în ultimii doi ani.

„În fiecare an am reunit alergători remarcabili pentru tRUNsylvania 10K, iar ediția aceasta am promis că vom pregăti o listă de start spectaculoasă, ce rivalizează cu cele mai prestigioase competiții de 10K din lume și, iată, vom avea alături inclusiv un medaliat olimpic la Jocurile Olimpice de la Paris, dar și pe campionul en-titre la masculin. Întregul pluton de alergători de elită va oferi, cu siguranță, o cursă masculină captivantă și, sperăm, va atrage atenția în lumea atletismului”, a declarat Daniel Santa, directorul Brașov Running Festival.

Nume importante se remarcă și în rândul atleților europeni, dintre care deținătorul recordului elvețian la maraton, Tadesse Abraham, care și-a îmbunătățit recordul pe distanța clasică, la 2:05:01, câștigând Maratonul din Barcelona în luna martie, anul acesta, și fostul deținător al recordului european la maraton, norvegianul Sondre Nordstad Moen.

Atleții de top (cu cele mai bune rezultate personale pe 10 km) confirmați la tRUNsylvania International 10K, la masculin:

Weldon Langat (KEN): 26:55

Laban Kiplimo (KEN): 27:15

Ronald Kwemoi (KEN): 27:16

Bravin Kiprop (KEN): 27:16

Stanley Mburu (KEN): 27:18

Hicham Amghar (MAR):27:24

Daniel Kimaiyo (KEN): debut (13:04.39 5000m)

Patrick Moisin (KEN): 27:26

David Kimaiyo (KEN): 27:26

Abraham Kipyatich (KEN): 27:38

Richard Etir (KEN): 27:47 (27:06.88 10,000m)

Sondre Nordstad Moen (NOR): 27:55 (2:05:48 marathon)

Hagos Eyob (ETH): 28:33

Tadesse Abraham (SUI): 28:28 (2:05:01 marathon)

Pentru al doilea an consecutiv, competiția va organiza și cursa de o milă „European Road Mile”, destinată atleților profesioniști europeni, ce va avea loc cu o zi înainte, pe 21 septembrie, în cartierul Coresi.

În prima zi a competiției vor avea loc cursele pentru juniori și copii, de 800 m, 1.200 m și 3.000 m, iar în cea de-a doua zi vor avea loc cursele pentru amatori, de 5 și 10 KM, cursa în fotolii rulante, respectiv campionatul național de 10K. Înscrierile se realizează pe site-ul evenimentului:brasovrun.ro.

Lista completă a atletelor de elită pentru cursa feminină tRUNsylvania 10K va fi publicată săptămâna viitoare.

Despre Brașov Running Festival

Brașov Running Festival este cel mai important eveniment atletic din calendarul World Athletics, din S-E Europei. Competiția, organizată în Brașov, începând cu 2021, cuprinde o cursă anuală de alergare pe șosea de 10 km, acreditată World Athletics Elite Label, intitulată „tRUNsylvania International 10K”. Dincolo de aceasta, festivalul alergării include și o multitudine de alte curse destinate amatorilor, copiilor, dar și profesioniștilor.

Cursele se desfășoară pe o buclă cu o lungime de 3.494 m, folosind aceeași linie de sosire, dar având puncte de plecare ce variază în funcție de lungimea etapei. În 2023, Brașov Running Festival a organizat, de asemenea, în premieră, cursa de o milă - „European Road Mile”, în cadrul căreia au concurat peste 20 de atleți europeni din țări precum Turcia, Irlanda, Olanda, Italia, Austria, Grecia, Bulgaria.