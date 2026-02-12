search
Joi, 12 Februarie 2026
Varianta la îndemână pe care FRF o are pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu. De ce soluția Gică Hagi nu este acum luată în calcul

Publicat:

Fostul portar al naționalei, Florin Prunea (57 de ani), confirmă versiunea lansată de „Adevărul” în legătură cu soluțiile pe care FRF le are la dispoziție, dacă Mircea Lucescu (80 de ani), aflat în recuperare după externarea din spital, nu va putea sta pe bancă la barajul cu Turcia, de la Istanbul, pe 26 martie. 

Tricolorii, la ultimul Campionat European FOTO Sportpictures
Tricolorii, la ultimul Campionat European FOTO Sportpictures

Cum nimeni nu se înghesuie să-și asume misiunea de a-i duce pe tricolori la Cupa Mondială pentru prima oară din 1998 încoace, „eroul de la Cardiff” susține că o soluție internă este la îndemâna federalilor: Ionel Gane (54 de ani). Fostul atacant este unul dintre cei trei secunzi ai lui „Il Luce”. Ceilalți doi sunt Florin Constantinovici (57 de ani) și Leontin Toader (61 de ani), ultimul fiind specializat cu portarii.

Fostul internațional Florin Prunea, 40 de selecții, a venit cu o propunere doar aparent inedită pentru postul de selecționer al României, în condițiile în care principala variantă a Federației Române de Fotbal pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu (80 de ani) rămâne Gică Hagi (61 de ani).

Doar că „Regele”, care se conduce în carieră după proverbul „nu iau echipa de pe drum”, nu va dorește să preia acum națională decât, eventual, într-o situație excepțională. Despre Hagi, Lucescu a spus că i-ar lăsa imediat locul, dacă își dorește. Însă, l-a avertizat pe fostul său elev de la Brescia că nu-și poate permite un nou eșec pe banca tricolorilor, după barajul ratat cu Slovenia, din 2001, în timp ce el este pe final de carieră. Hagi speră să vină la națională după ce Lucescu își termină treaba.

De ce nu? Acum e important să ai pe bancă pe cineva. Ce variante mai ai? Mai ai variante? Nu mai ai. Varianta asta o văd eu.

E greu să își asume cineva meciul cu Turcia. N-aș vedea pe nimeni să își asume barajul ăsta. În cazul în care îi faci contract pe doi ani și jumătate, atunci da”, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro, vorbind despre soluția Ionel Gane.

„Jerry” Gane, finul lui Gică Craioveanu (57 de ani), a evoluat pe postul de atacant la echipe precum Universitatea Craiova, Osasuna, Dinamo, St. Gallen, Grasshopper, Tianjin Teda, FCU Craiova, Rapid, Bochum și FC Argeș. Pentru naționala mare a României are 8 selecții.

Ca antrenor, a activat la Turnu Severin, Corona Brașov, Universitatea Craiova, Petrolul și Râmnicu Vâlcea. Gane este secund la echipa națională din 18 februarie 2022, după ce a mai ocupat același post și în perioada septembrie 2017 - noiembrie 2019.

