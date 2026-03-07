„La prima ofertă, pleacă!”. Dan Petrescu, dornic să înceapă treaba. Revine pe banca tehnică

Vin vești tot mai bune despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (58 de ani). Potrivit lui Giovanni Becali, fostul antrenor al lui CFR Cluj se simte foarte bine și este nerăbdător să revină pe banca tehnică.

Petrescu nu a mai antrenat din toamna anului 2025, când a plecat de la CFR Cluj. După despărțirea de clubul din Gruia, el a ales să ia o pauză din cauza unor probleme de sănătate.

Antrenorul lăsase în urmă o perioadă foarte bună la CFR Cluj, cu patru titluri câștigate în Liga 1. Acum, potrivit lui Giovanni Becali, Petrescu este din nou pregătit să se întoarcă în fotbal și așteaptă momentul potrivit pentru o nouă provocare.

„Dan Petrescu a luat masa cu frate-miu (n.r. – Victor Becali). E bine, sănătos. Își caută echipă. Orice ofertă care vine, el a plecat. Și-a revenit complet. Mi-a zis frate-miu. A slăbit câteva kilograme, era și normal să slăbească. E perfect. La prima ofertă din vară a plecat. S-a odihnit. Bani are, fetele sunt bine!”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Când ar putea reveni Dan Petrescu pe bancă

Giovanni Becali a confirmat declarațiile făcute anterior de Bogdan Mara despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Potrivit acestora, antrenorul se simte tot mai bine, după perioada dificilă prin care a trecut.

Situația prin care a trecut Petrescu i-a afectat și pe oficialii de la CFR Cluj, care au spus că le-a fost greu să-l vadă în acea stare. Tehnicianul a plecat din Gruia în toamna anului trecut, după înfrângerea dură suferită în fața suedezilor de la BK Häcken, scor 2-7, în prima manșă a play-off-ului din UEFA Europa Conference League.

„Se simțea mai bine. Acum câteva zile se simțea mai bine. Așteaptă să treacă peste etapa asta, pentru că și pentru el a fost greu. Cel mai rău pentru el. Și nouă, care suntem alături de el, ne-a fost greu. Și în vară, în toată perioada asta.

Sperăm să îl vedem 100% refăcut și să se apuce din nou de fotbal. Asta va face. Când va fi 100% apt, va începe cu siguranță să antreneze. Știți bine că fotbalul e viața lui, antrenoratul, să fie în iarbă e ceea ce îi lipsește. Când va reveni, o va face din nou cu multă pasiune”, a declarat Bogdan Mara, conform sursei citate anterior.