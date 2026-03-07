search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Turcia ia în considerare trimiterea unor avioane F-16 în Cipru

0
0
Publicat:

Turcia ia în considerare desfășurarea unor avioane de luptă F-16 în Cipru, a declarat sâmbătă o sursă din cadrul Ministerului turc al Apărării.

Avioane d eluptă F-16 FOTO: Arhivă
Avioane d eluptă F-16 FOTO: Arhivă

Potrivit sursei, o astfel de măsură se află printre pașii analizați în cadrul unei planificări etapizate aflate în desfășurare, menite să asigure securitatea statului cipriot turc separatist din nordul insulei, în contextul extinderii conflictelor din regiune, scrie Reuters.

Autoritățile turce evaluează în prezent mai multe opțiuni de securitate, iar decizia finală privind trimiterea aeronavelor nu a fost anunțată oficial.

Pe 4 martie, o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost doborâtă de forțele NATO.

Drona iraniană care se îndrepta spre Turcia ar fi vizat baza aeriană Incirlik. Informațiile arată că racheta a survolat Irak și Siria înainte de a intra în spațiul aerian turc, conform unui comunicat al Ministerului Apărării de la Ankara. Resturile rachetei au căzut în provincia Hatay, la granița cu Siria.

Baza aeriană Incirlik găzduiește forțe americane și este cunoscută pentru faptul că aici sunt depozitate arme nucleare tactice ale SUA. Cu toate acestea, guvernul turc a transmis că nu va permite folosirea spațiului său aerian pentru lansarea de atacuri împotriva Iranului.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
digi24.ro
image
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
stirileprotv.ro
image
Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte
gandul.ro
image
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
mediafax.ro
image
Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate răsturna calculele: „Poate fi ca Urziceniul”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Urzicile au ajuns să bată carnea de vită: prețuri de lux în piețele din București pentru legumele de primăvară
libertatea.ro
image
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
SUA schimbă strategia: ce armă vor trimite în Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
antena3.ro
image
Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
observatornews.ro
image
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
cancan.ro
image
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Andreea Anița, condusă pe ultimul drum. Momente sfâșietoare la înmormântare
playtech.ro
image
Stadionul de aproape 30 de milioane de euro din România care a devenit ”casă” pentru funcționarii primăriei. Ce meciuri se mai joacă aici
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
digisport.ro
image
Un hău moral: cazul fiicei lui Victor Ponta (opinie)
stiripesurse.ro
image
Ei sunt Alexandru și Valentin, tinerii de 29 și 24 de ani care și-au pierdut viața în urma accidentului din Însurăței. Pe Alexandru îl aștepta acasă o fetiță de 4 ani
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Ministrul Nazare, implicat într-un accident auto. Două persoane au ajuns la spital UPDATE
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului”
click.ro
image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
click.ro
image
Cum prepari Parfe Sinaia. Rețeta uitată din 1981
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop sâmbătă, 7 martie. Un nativ trebuie să evite să iasă noaptea din casă, pentru a evita pericolele
image
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului”

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde