Turcia ia în considerare trimiterea unor avioane F-16 în Cipru

Turcia ia în considerare desfășurarea unor avioane de luptă F-16 în Cipru, a declarat sâmbătă o sursă din cadrul Ministerului turc al Apărării.

Potrivit sursei, o astfel de măsură se află printre pașii analizați în cadrul unei planificări etapizate aflate în desfășurare, menite să asigure securitatea statului cipriot turc separatist din nordul insulei, în contextul extinderii conflictelor din regiune, scrie Reuters.

Autoritățile turce evaluează în prezent mai multe opțiuni de securitate, iar decizia finală privind trimiterea aeronavelor nu a fost anunțată oficial.

Pe 4 martie, o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost doborâtă de forțele NATO.

Drona iraniană care se îndrepta spre Turcia ar fi vizat baza aeriană Incirlik. Informațiile arată că racheta a survolat Irak și Siria înainte de a intra în spațiul aerian turc, conform unui comunicat al Ministerului Apărării de la Ankara. Resturile rachetei au căzut în provincia Hatay, la granița cu Siria.

Baza aeriană Incirlik găzduiește forțe americane și este cunoscută pentru faptul că aici sunt depozitate arme nucleare tactice ale SUA. Cu toate acestea, guvernul turc a transmis că nu va permite folosirea spațiului său aerian pentru lansarea de atacuri împotriva Iranului.