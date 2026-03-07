Bărbatul care a ameninţat cu moartea o doctoriţă de la „Marius Nasta”, reţinut. Indicii că urma să comită fapta

Bărbatul care a ameninţat cu moartea o doctoriţă de la Institutul "Marius Nasta" din Capitală a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore.

Bărbatul de 36 de ani, care a amenințat cu moartea o doctoriță de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, urma să își pună în aplicare planul, potrivit indiciilor Poliției Capitalei. Individul a fost reținut.

"La data de 6 martie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 18 Poliţie au reţinut un bărbat, în vârstă de 36 de ani, bănuit de săvârşirea infracţiunii de ameninţare. În fapt, la data de 5 martie 2026, în jurul orei 12:35, poliţişti din cadrul Secţiei 18 Poliţie au fost sesizaţi, prin plângere penală, de către o femeie, în vârstă de 49 de ani, medic în cadrul unei unităţi medicale din Sectorul 5, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi fost ameninţată telefonic cu acte de violenţă, inclusiv cu moartea. Din verificările efectuate a reieşit faptul că apelul ar fi fost efectuat de către un bărbat, care s-ar fi recomandat ca fiind fratele unei paciente, ce ar fi decedat anterior, ca urmare a unor afecţiuni de care suferea şi, implicit, insuficienţă cardiacă", anunţă Poliţia Capitalei într-un comunicat de presă.

În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de către poliţişti, a fost identificat autorul ameninţărilor, respectiv un bărbat în vârstă de 36 de ani.

De asemenea, din cercetări au rezultat indicii potrivit cărora acesta ar fi intenţionat să se deplaseze la unitatea medicală, pentru a pune în aplicare ameninţările proferate, motiv pentru care poliţiştii, împreună cu procurorul de caz, au desfăşurat activităţi specifice, în scop preventiv, reuşind astfel să preîntâmpine producerea unei posibile fapte mai grave.

Urmează ca bărbatul să fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 18 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare.