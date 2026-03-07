search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Bombardarea centrelor de date din Orientul Mijlociu, o nouă frontieră în războiul asimetric al Iranului

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Atacurile Iranului asupra centrelor de date comerciale din Emiratele Arabe Unite (EAU) și Bahrain a marcat o premieră și o posibilă nouă frontieră a războiului asimetric: vizarea  infrastructurii digitale private în mod deliberat de către armata unui stat în război, relatează The Guardian. Incidentul semnalează o posibilă turnură majoră în modul în care se poartă războiul, evidențiind rolul strategic în creștere al infrastructurii digitale globale.

foto shutterstock
foto shutterstock

Potrivit relatărilor de presă, în jurul orei 4:30 dimineața, duminică, o dronă iraniană Shahed-136 a lovit un centru de date Amazon Web Services (AWS) din Emiratele Arabe Unite, provocând un incendiu puternic și determinând oprirea alimentării cu energie electrică a instalației. Flăcările au provocat pagube considerabile, iar intervențiile pentru stingerea incendiului cu apă au deteriorat suplimentar echipamentele sensibile.

La scurt timp după aceea, un al doilea centru de date AWS din regiune a fost lovit, iar ulterior au apărut informații despre un al treilea incident în Bahrain, unde o dronă kamikaze iraniană ar fi explodat după ce a lovit în apropierea unei instalații similare.

Televiziunea de stat iraniană a afirmat ulterior că Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a lansat atacurile pentru a afla în ce măsură aceste centre de date au avut un rol „în sprijinirea activităților militare sau de informații ale inamicului”.

Impact imediat asupra populației civile

Deși impactul militar al atacurilor rămâne neclar, efectele asupra populației civile și economiei au fost imediate.

AWS operează o rețea globală extinsă de centre de date, proiectată pentru a face față unor potențiale întreruperi. Cu toate acestea, caracterul coordonat al atacurilor asupra mai multor facilități din aceeași regiune a creat perturbări semnificative.

Luni dimineața, milioane de locuitori din Dubai și Abu Dhabi s-au trezit fără acces la numeroase servicii digitale. Aplicațiile pentru plăți de taxi, livrări de mâncare sau verificarea conturilor bancare nu au mai funcționat în mod normal.

Perturbările au afectat viața de zi cu zi a aproximativ 11 milioane de persoane din EAU, dintre care aproximativ 90% sunt cetățeni străini. Amazon ar fi recomandat clienților din regiune să securizeze și să mute datele sensibile în afara Orientului Mijlociu, subliniind gravitatea situației.

Centrele de date – o nouă țintă militară

Atacurile reprezintă un semnal important: centrele de date pot deveni ținte legitime în conflictele moderne. În cazul EAU, lovesc în planurile de investiții în ceea ce este numit „noul petrol”: inteligența artificială.

Un centru de date este o instalație specializată unde sunt stocate și procesate cantități uriașe de informații digitale prin intermediul a mii de servere. Aceste facilități stau la baza serviciilor de cloud computing, aplicațiilor online și dezvoltării inteligenței artificiale.

Pe măsură ce cererea pentru AI și servicii cloud crește, centrele de date necesită capacități de calcul din ce în ce mai puternice, precum și cantități uriașe de electricitate ieftină, disponibilă permanent.

Această evoluție transformă centrele de date din simple active comerciale în infrastructură strategică, cu impact direct asupra economiei, securității și competiției tehnologice globale.

Ambițiile Emiratelor Arabe Unite în domeniul inteligenței artificiale

Incidentul ridică și întrebări cu privire la strategia EAU de a deveni un centru global pentru inteligența artificială.

Guvernul emiratez a investit masiv în infrastructură digitală pentru a-și diversifica economia, reducând dependența de petrol.

Chris McGuire, expert în competiția tehnologică și fost oficial al Consiliului Național de Securitate al SUA în administrația Joe Biden, a explicat că guvernul EAU este animat de o convingere puternică în potențialul acestei tehnologii.

„Emiratele Arabe Unite își doresc să devină un actor important în domeniul IA”, a explicat el.

Astfel, atacurile asupra infrastructurii digitale ar putea pune probleme serioase de securitate, or acestea ar necesita soluții prompte.

Avantajele strategice ale Golfului

Există mai multe motive pentru care Emiratele au devenit o destinație importantă pentru investiții în centre de date:

Costuri relativ scăzute ale energiei electrice esențiale pentru funcționarea serverelor.

Fonduri suverane uriașe, capabile să finanțeze proiecte tehnologice majore.

Poziție geografică strategică, între Europa și Asia.

Potrivit Global Data Centre Index al Turner & Townsend, costurile globale de construcție ale centrelor de date au crescut cu 5,5% în 2025, dar EAU ocupă locul 44 din 52 în clasamentul costurilor pe watt, ceea ce face investițiile relativ atractive.

De asemenea, țara reprezintă un punct important pentru cablurile submarine de internet, care conectează rețelele globale de date.

Interesele strategice ale Statelor Unite

Pe de altă parte, factorul geopolitic joacă un rol major. Statele Unite încearcă să mențină statele din Golf în sfera tehnologică occidentală, limitând influența companiilor chineze.

În cadrul unui turneu de patru zile în Arabia Saudită, Qatar și EAU, președintele american Donald Trump a anunțat construirea unui mare campus de inteligență artificială în Emiratele Arabe Unite, în parteneriat cu SUA.

Ca parte a acordului, administrația americană a relaxat restricțiile privind exportul de cipuri avansate către statele din Golf. OpenAI a declarat că acest campus ar putea ajunge deservească până la jumătate din populația lumii.

Noi provocări de securitate

Evenimentele recente arată însă că protejarea centrelor de date devine o problemă tot mai complexă.

În mod tradițional, securitatea acestor instalații se baza pe pază fizică și sisteme avansate de securitate cibernetică. Dar dacă acestea devin ținte militare directe, ar putea fi necesare măsuri mult mai extinse.

Unii analiști sugerează chiar oportunitatea instalării unor sisteme de apărare antirachetă pentru protejarea centrelor de date majore.

Războiul asimetric și presiunea strategică

Sean Gorman, director executiv al companiei tehnologice Zephr.xyz, care are contracte cu forțele aeriene ale SUA, consideră că atacul asupra centrelor de date reflectă o formă de război asimetric.

El susține că Iranul ar putea adapta tactici observate în războiul din Ucraina, unde atacurile asupra infrastructurii critice au provocat perturbări economice și sociale majore.

EAU și Bahrain încearcă să devină hub-uri globale pentru inteligență artificială, investind masiv în centre de date și infrastructură de fibră optică. Or dacă această infrastructură este perturbată, poziția lor strategică și economică ar putea fi afectată.

Expertul subliniază și alte vulnerabilități, inclusiv cablurile submarine care conectează regiunea la restul lumii.

Multe dintre aceste cabluri sunt concentrate în jurul orașului Fujairah, pe coasta estică a EAU, ceea ce creează un potențial punct critic de blocaj.

În plus, există riscul unor operațiuni cibernetice iraniene care ar putea viza infrastructura digitală aliniată cu SUA din regiune.

Pe termen lung, problema principală ar putea fi încrederea investitorilor internaționali.

Specialiștii spun că Emiratele Arabe Unite vor trebui să demonstreze partenerilor globali că infrastructura lor digitală poate fi protejată eficient împotriva atacurilor fizice și cibernetice.

Un nou câmp de luptă

Unii experți avertizează că centrele de date ar putea deveni ținte frecvente în competiția globală pentru inteligență artificială.

Fostul președinte al Comisiei Naționale de Securitate a SUA pentru AI, Eric Schmidt, sugera anul trecut că un stat rămas în urmă în cursa tehnologică ar putea recurge chiar la bombardarea centrelor de date ale adversarilor.

Dacă scenarii de acest tip devin realitate, operatorii de centre de date ar putea începe să investească în sisteme de apărare similare celor folosite de navele comerciale împotriva piraților, apreciază Vili Lehdonvirta, cercetător principal la Institutul Oxford pentru Internet.

Lehdonvirta a explicat este că presupunea lui este că nimeni nu și-a imaginat că centrele de date „vor fi bombardate, în ciuda faptului că astfel de scenarii sunt discutate deschis de ceva vreme”.

„Dacă este așa, atunci de acum înainte s-ar putea să vedem operatori de centre de date importante, precum AWS [Amazon Web Services], investind în apărarea aeriană, similar cu modul în care operatorii de transport maritim s-au înarmat împotriva piraților”, a spus el.

Expertul mai avertizează că Iranul este conștient că cablurile de fibră optică ce conectează centrele de date din Golf cu SUA și restul lumii trec prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai strategice rute maritime din lume.

Deși aceste infrastructuri sunt monitorizate atent de forțele americane și aliații lor, ele rămân puncte sensibile într-un conflict care s-ar putea extinde în spațiul digital.

Atacurile asupra centrelor de date arată că acestea sunt acum considerate infrastructură critică, similară cu energia, telecomunicațiile, rețelele de apă sau transportul, subliniază experții. În consecință, guvernele ar putea începe să includă centrele de date în strategiile de securitate națională.

„Iranul și aliații săi au vizat în trecut câmpurile petroliere, dar atacurile din această săptămână asupra centrelor de date din Emiratele Arabe Unite arată că acestea sunt acum considerate infrastructură critică”, a declarat pentru CNBC Patrick Murphy, directorul executiv al unității geopolitice din cadrul companiei de consultanță Hilco Global.

Totuși, protejarea acestor facilități este dificilă, deoarece acestea depind de componente externe vulnerabile, precum turbine, sisteme de răcire sau unități de aer condiționat, care pot fi atacate relativ ușor pentru a provoca întreruperi majore.

Analiștii subliniază că Iranul vede aceste centre de date ca parte integrantă a conflictului regional, cu atacuri care să aibă un impact direct asupra economiei și infrastructurii digitale a regiunii.

„Iranienii consideră centrele de date ca parte a conflictului”, a declarat Matt Peal, directorul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, pentru FT. Astfel, atacurile sunt percepute „drept o modalitate de a produce un impact real asupra regiunii.”

