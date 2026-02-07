search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Persoana căreia Mircea Lucescu i-ar lăsa banca naționalei pe mână. „Dacă vrea, imediat mă retrag pentru el”

0
0
Publicat:

De luni, 2 februarie, Mircea Lucescu se află internat la Spitalul Universitar din București. Inițial, se preconiza că selecționerul naționalei va fi externat între joi și vineri, însă medicii au hotărât să-l mențină sub supraveghere și pe parcursul acestui weekend.

Mircea Lucescu Foto/Sportspictures
Mircea Lucescu Foto/Sportspictures

Ovidiu Ioanițoaia, apropiat al lui Lucescu, a spus că următorul pas ar fi ca antrenorul să efectueze investigații suplimentare în străinătate pentru a-și evalua mai atent starea de sănătate. Lucescu se confruntă cu probleme cardiace, a trecut recent printr-o gripă severă și a avut un furuncul care i-a creat disconfort, fiind tratat în ultimele zile.

„Dacă Gică vrea, imediat mă retrag pentru el!”

Gigi Becali a dezvăluit că l-a contactat pe Lucescu înainte de ultima internare și l-a sfătuit să se retragă din postul de selecționer.

„Eu am vorbit cu Mircea Lucescu acum vreo două săptămâni, începuse să fie cu boala, cu astea. I-am dat un telefon și i-am zis: «Bă Mircea, bă, ești un om de prea mare calitate, și prea om bun. Bă, ai 80 de ani. Nu mai, pentru ce? Ai bani mulți, trăiește-ți viața. Că este emoție, știu ce înseamnă la fotbal».

Și mi-a zis: «Bă Gigi, dacă cineva vrea s-o ia, să fie pe mâini bune...». Și i-am zis eu: «Păi uite, Gică». «Nu, că nu vrea». «Cum să nu vrea? Uite, o să vorbesc și eu cu el».

Nu am vorbit cu Gică, recunosc, dar mi-a zis că «dacă Gică vrea, imediat mă retrag pentru el». Dar cred că le e frică la oameni acum. Nu știu, dar eu așa i-am propus lui Lucescu!”, a spus Gigi Becali, coform digisport.ro.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
digi24.ro
image
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
stirileprotv.ro
image
„Un șarlatan mincinos!”. De ce are îl urăște Godină pe Donca, de fapt. Cei doi tocmai au devenit colegi la Survivor
gandul.ro
image
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
mediafax.ro
image
Fosta prezentatoare din România care a plecat din țară de dragul iubitului, fotbalist de profesie, se pregătește de nuntă
fanatik.ro
image
Momentul în care doi pensionari sunt jefuiți pe stradă, în Cernavodă, de cei 13.000 lei abia împrumutați de la Casa de Ajutor Reciproc
libertatea.ro
image
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
N-a glumit! Trump a semnat documentele și a oprit "robinetul". Impactul a fost imediat
digisport.ro
image
Germania face descoperirea anului. Resursa, care a fost bine ascunsă până acum, ar putea schimba viitorul energetic al Europei
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total"
observatornews.ro
image
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Robert Negoiță, mișcare secretă în plin scandal. Primarul s-a dat de gol chiar în timpul conferinței
playtech.ro
image
Neluțu Varga, prima reacție după ce au apărut informații că și-ar fi amanetat jucătorii de la CFR Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața transferurilor
digisport.ro
image
Statul pregătește reducere de impozit pentru cei care plătesc la timp: cine poate primi bonificația
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
SUA vor ca Ucraina și Rusia să încheie un acord de pace în martie! În mai ar putea fi organizate alegeri în Ucraina simultan cu un referendum
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux
click.ro
image
Filmul din 2007 care domină topul preferințelor de pe Netflix. Distribuția este plină de actori renumiți
click.ro
image
Zodiile pentru care se anunță un weekend fabulos. Următoarele două zile vor fi pline de oportunități, inspirație și momente speciale pentru acești nativi
click.ro
Regele Carol al II lea GettyImages 613492384 copy jpg
Regele Carol al II-lea, sedus de o spioană nazistă? Episodul care a cutremurat Palatul în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
okmagazine.ro
Elisabeta tânără, Charles tânăr, Andrew mic, Anne tânără, profimedia 0599559281 jpg
Cum a devenit Andrew Mountbatten Windsor „obsedat de femei”. Sindromul dezlănțuit al rezervei râzgâiate
okmagazine.ro
Pateuri cu branza dulce Sursa foto shutterstock 2334663901 jpg
Plăcinte cu brânză dulce. Atenție! Dau dependență
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
image
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux

OK! Magazine

image
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?