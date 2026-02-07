Persoana căreia Mircea Lucescu i-ar lăsa banca naționalei pe mână. „Dacă vrea, imediat mă retrag pentru el”

De luni, 2 februarie, Mircea Lucescu se află internat la Spitalul Universitar din București. Inițial, se preconiza că selecționerul naționalei va fi externat între joi și vineri, însă medicii au hotărât să-l mențină sub supraveghere și pe parcursul acestui weekend.

Ovidiu Ioanițoaia, apropiat al lui Lucescu, a spus că următorul pas ar fi ca antrenorul să efectueze investigații suplimentare în străinătate pentru a-și evalua mai atent starea de sănătate. Lucescu se confruntă cu probleme cardiace, a trecut recent printr-o gripă severă și a avut un furuncul care i-a creat disconfort, fiind tratat în ultimele zile.

„Dacă Gică vrea, imediat mă retrag pentru el!”

Gigi Becali a dezvăluit că l-a contactat pe Lucescu înainte de ultima internare și l-a sfătuit să se retragă din postul de selecționer.

„Eu am vorbit cu Mircea Lucescu acum vreo două săptămâni, începuse să fie cu boala, cu astea. I-am dat un telefon și i-am zis: «Bă Mircea, bă, ești un om de prea mare calitate, și prea om bun. Bă, ai 80 de ani. Nu mai, pentru ce? Ai bani mulți, trăiește-ți viața. Că este emoție, știu ce înseamnă la fotbal».

Și mi-a zis: «Bă Gigi, dacă cineva vrea s-o ia, să fie pe mâini bune...». Și i-am zis eu: «Păi uite, Gică». «Nu, că nu vrea». «Cum să nu vrea? Uite, o să vorbesc și eu cu el».

Nu am vorbit cu Gică, recunosc, dar mi-a zis că «dacă Gică vrea, imediat mă retrag pentru el». Dar cred că le e frică la oameni acum. Nu știu, dar eu așa i-am propus lui Lucescu!”, a spus Gigi Becali, coform digisport.ro.