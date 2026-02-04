search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cine preia puterea la națională, dacă Mircea Lucescu nu va putea continua. FRF se gândește la o soluție internă

0
0
Publicat:

Situația medicală a selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani) provoacă îngrijorare în spațiul public, în perspectiva barajului cu Turcia, de pe 26 martie. FRF a căutat să calmeze spiritele cu un comunicat.

Mircea Lucescu, la munca de jos FOTO Captură video
Mircea Lucescu, la munca de jos FOTO Captură video

Dacă problemele medicale ale lui „Il Luce” se vor agrava, este greu de crezut că FRF va angaja pe altcineva în scurtul timp rămas până la baraj, astfel că pe banca României se vor afla antrenorii secunzi Ionel Gane (54 de ani), Florin Constantinovici (57 de ani) și Leontin Toader (61 de ani). Cel mai vechi dintre toți este Constantinovici, care a colaborat cu mai mulți selecționeri. „Florin e un om de mare caracter, e menținut la lot datorită caracterului. Eu am fost la loturile naționale 10-12 ani, dar el m-a depășit”, spune fostul antrenor Cornel Vlad (74 de ani), cel care l-a promovat la „Diamantul”, echipa de juniori a echipei Mecanică Fină. Fabrica bucureșteană făcea ceasuri și stetoscoape, dar avea și echipă de fotbal.

Constantinovici, descoperit la Mecanică Fină

Aveam 36 de ani, abia mă lăsasem de fotbal și am fost numit antrenor la echipa de tineret. La echipa de seniori, antrenor era Culae Lupescu, tatăl lui Ionuț. Jucam în campionatul municipal la final de săptămână, iar la mijlocul săptămânii aveam amicale tari cu Dinamo, cu Steaua, cu loturi de la federație... Florin Constantinovici juca atacant la Mecanică Fină. Făcea cuplu cu Bebe Rizea. L-au remarcat Rapid, Dinamo. Venise de la CSȘ 2, provenind dintr-o familie modestă”, mai spune Vlad, care îi amintește că îl avea în lot și pe Aurel Pâslaru: „Era un junior care i-a plăcut lui Valentin Ceaușescu, remarcat la un amical cu Steaua. L-a întrebat Valentin: „Ai casă?”. La care ăsta răspunde: „Am, în Dobroești”. „Atunci, ce dorință să-ți îndeplinesc?”. Iar Aurel i-a răspuns: „Dacă puteți, să-mi puneți telefon”. Până seara avea aparatul instalat acasă”.

Cornel Vlad, pe când juca la Steaua FOTO Facebook Istoria stelistă
Cornel Vlad, pe când juca la Steaua FOTO Facebook Istoria stelistă

Aveam 36 de ani, abia mă lăsasem de fotbal și am fost numit antrenor la echipa de tineret. La echipa de seniori, antrenor era Culae Lupescu, tatăl lui Ionuț. Jucam în campionatul municipal la final de săptămână, iar la mijlocul săptămânii aveam amicale tari cu Dinamo, cu Steaua, cu loturi de la federație... Florin Constantinovici juca atacant la Mecanică Fină. Făcea cuplu cu Bebe Rizea. L-au remarcat Rapid, Dinamo. Venise de la CSȘ 2, provenind dintr-o familie modestă”, mai spune Vlad, care îi amintește că îl avea în lot și pe Aurel Pâslaru: „Era un junor care i-a plăcut lui Valentin Ceaușescu, remarcat la un amical cu Steaua. L-a luat la Steaua și l-a întrebat Valentin: „Ai casă?”. La care ăsta răspunde: „Am, în Dobroești”. „Atunci, ce dorință să-ți îndeplinesc?”. Iar Aurel i-a răspuns: „Dacă puteți, să-mi puneți telefon”. Până seara avea aparatul instalat acasă”.

Antrenorul, chinuit de un furuncul

Un om din staff-ul selecționerului a dezvăluit pentru „Adevărul” că „Il Luce” a fost chinuit de un furuncul, în afară de răceala care nu-i dă pace de câteva zile. Despre o „infecție subcutanată” a scris și federația în comunicat, fără a explica despre ce anume este vorba. Furunculul (denumit popular „buboiul”) este o infecție bacteriană profundă a foliculului pilos, cauzată de obicei de Staphylococcus aureus, manifestată ca un nodul roșu, dureros și plin de puroi. Se tratează de obicei la domiciliu cu comprese calde pentru a stimula drenajul, dar în anumite cazuri speciale poate fi nevoie de o intervenție chirurgicală. Este strict interzisă stoarcerea, deoarece poate răspândi infecția în țesuturile profunde.

Comunicatul federației

Având în vedere informațiile apărute în mass-media în ultimele zile, în special astăzi, Federația Română de Fotbal face următoarele precizări. Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă. Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate. În acest context, selecționerul Mircea Lucescu transmite următorul mesaj: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”. Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată", a transmis FRF.

A mers la spital de stat

Mircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar din Capitală. Analizele medicale nu au evidențiat nimic grav. Apropiații selecționerului susțin că nu este vorba despre nimic altceva decât de o răceală care necesită antibiotice și un tratament specific. Discuția este legată de imunitatea lui „Il Luce”, care nu poate fi precum a unei persoane de 20 de ani. Astfel, având o autoprotecție scăzută, medicii au ales să-l țină sub control, într-o rezervă. Lucescu avea variante de a merge la Istanbul sau la Viena, pentru a se căuta, dar a preferat să meargă pe mâna doctorilor din Capitală. „Cei de la Universitar îmi cunosc istoricul medical”, a motivat tehnicianul motivul pentru care a ales Spitalul Universitar, iar nu o unitate medicaă privată. „Il Luce” a avut mai multe operații, de-a lungul timpului: una la coaste, după accidentul de tramvai, una la inimă (are implantat un stent) și una la șold (intervenția a avut loc la clinica Ponderas).

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
digi24.ro
image
Descoperirea făcută de RAR Călărași la un Logan inspectat după o solicitare de înlocuire a cărții mașinii. FOTO
stirileprotv.ro
image
Pensii cu 31 de lei mai mici pentru această categorie de pensionari din România. În condițiile în care viața este cu 600 lei mai scumpă
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Patronul miliardar rus îi face toate poftele lui Răzvan Lucescu! Ivan Savvidis a scos 2,5 milioane de euro din buzunar. Exclusiv
fanatik.ro
image
Shabnam Madadzadeh, supraviețuitoare a torturilor regimului iranian: „Când dictaturile sunt recompensate în loc să fie confruntate, poporul plătește prețul”
libertatea.ro
image
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Fabrică simbol din România, transformată în proiect imobiliar. E prea solidă pentru a fi demolată
observatornews.ro
image
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Ora din zi la care ar trebui să tragi jaluzelele sau draperiile pentru a economisi la încălzire. Diferenţa poate fi şi de două grade Celsius
playtech.ro
image
A dus tradiția de la Steaua în Rwanda! Promisiunea lui Reghecampf: „Fac 1.000 de mici dacă ajung în finală”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Verdictul crunt al medicilor a venit ca o lovitură de ciocan, dar nimeni nu anticipa decizia legendarei sportive
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața după ce o barcă cu motor s-a lovit de o navă a Pazei de Coastă, în Grecia
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
România, vizată de un război al Rușilor? Țara noastră apare în Operațiunea „Faza zero”
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Kate Prințesa de Wales, talentată la croitorie, Profimedia (2) jpg
Kate a dat detalii despre noul membru al familiei sale și a arătat că știe să coasă la mașină! Prințesa e talentată la croitorie
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”

OK! Magazine

image
Kate a dat detalii despre noul membru al familiei sale și a arătat că știe să coasă la mașină! Prințesa e talentată la croitorie

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței