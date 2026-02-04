Cine preia puterea la națională, dacă Mircea Lucescu nu va putea continua. FRF se gândește la o soluție internă

Situația medicală a selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani) provoacă îngrijorare în spațiul public, în perspectiva barajului cu Turcia, de pe 26 martie. FRF a căutat să calmeze spiritele cu un comunicat.

Dacă problemele medicale ale lui „Il Luce” se vor agrava, este greu de crezut că FRF va angaja pe altcineva în scurtul timp rămas până la baraj, astfel că pe banca României se vor afla antrenorii secunzi Ionel Gane (54 de ani), Florin Constantinovici (57 de ani) și Leontin Toader (61 de ani). Cel mai vechi dintre toți este Constantinovici, care a colaborat cu mai mulți selecționeri. „Florin e un om de mare caracter, e menținut la lot datorită caracterului. Eu am fost la loturile naționale 10-12 ani, dar el m-a depășit”, spune fostul antrenor Cornel Vlad (74 de ani), cel care l-a promovat la „Diamantul”, echipa de juniori a echipei Mecanică Fină. Fabrica bucureșteană făcea ceasuri și stetoscoape, dar avea și echipă de fotbal.

Constantinovici, descoperit la Mecanică Fină

„Aveam 36 de ani, abia mă lăsasem de fotbal și am fost numit antrenor la echipa de tineret. La echipa de seniori, antrenor era Culae Lupescu, tatăl lui Ionuț. Jucam în campionatul municipal la final de săptămână, iar la mijlocul săptămânii aveam amicale tari cu Dinamo, cu Steaua, cu loturi de la federație... Florin Constantinovici juca atacant la Mecanică Fină. Făcea cuplu cu Bebe Rizea. L-au remarcat Rapid, Dinamo. Venise de la CSȘ 2, provenind dintr-o familie modestă”, mai spune Vlad, care îi amintește că îl avea în lot și pe Aurel Pâslaru: „Era un junior care i-a plăcut lui Valentin Ceaușescu, remarcat la un amical cu Steaua. L-a întrebat Valentin: „Ai casă?”. La care ăsta răspunde: „Am, în Dobroești”. „Atunci, ce dorință să-ți îndeplinesc?”. Iar Aurel i-a răspuns: „Dacă puteți, să-mi puneți telefon”. Până seara avea aparatul instalat acasă”.

„Aveam 36 de ani, abia mă lăsasem de fotbal și am fost numit antrenor la echipa de tineret. La echipa de seniori, antrenor era Culae Lupescu, tatăl lui Ionuț. Jucam în campionatul municipal la final de săptămână, iar la mijlocul săptămânii aveam amicale tari cu Dinamo, cu Steaua, cu loturi de la federație... Florin Constantinovici juca atacant la Mecanică Fină. Făcea cuplu cu Bebe Rizea. L-au remarcat Rapid, Dinamo. Venise de la CSȘ 2, provenind dintr-o familie modestă”, mai spune Vlad, care îi amintește că îl avea în lot și pe Aurel Pâslaru: „Era un junor care i-a plăcut lui Valentin Ceaușescu, remarcat la un amical cu Steaua. L-a luat la Steaua și l-a întrebat Valentin: „Ai casă?”. La care ăsta răspunde: „Am, în Dobroești”. „Atunci, ce dorință să-ți îndeplinesc?”. Iar Aurel i-a răspuns: „Dacă puteți, să-mi puneți telefon”. Până seara avea aparatul instalat acasă”.

Antrenorul, chinuit de un furuncul

Un om din staff-ul selecționerului a dezvăluit pentru „Adevărul” că „Il Luce” a fost chinuit de un furuncul, în afară de răceala care nu-i dă pace de câteva zile. Despre o „infecție subcutanată” a scris și federația în comunicat, fără a explica despre ce anume este vorba. Furunculul (denumit popular „buboiul”) este o infecție bacteriană profundă a foliculului pilos, cauzată de obicei de Staphylococcus aureus, manifestată ca un nodul roșu, dureros și plin de puroi. Se tratează de obicei la domiciliu cu comprese calde pentru a stimula drenajul, dar în anumite cazuri speciale poate fi nevoie de o intervenție chirurgicală. Este strict interzisă stoarcerea, deoarece poate răspândi infecția în țesuturile profunde.

Comunicatul federației

„Având în vedere informațiile apărute în mass-media în ultimele zile, în special astăzi, Federația Română de Fotbal face următoarele precizări. Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă. Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate. În acest context, selecționerul Mircea Lucescu transmite următorul mesaj: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”. Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată", a transmis FRF.

A mers la spital de stat

Mircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar din Capitală. Analizele medicale nu au evidențiat nimic grav. Apropiații selecționerului susțin că nu este vorba despre nimic altceva decât de o răceală care necesită antibiotice și un tratament specific. Discuția este legată de imunitatea lui „Il Luce”, care nu poate fi precum a unei persoane de 20 de ani. Astfel, având o autoprotecție scăzută, medicii au ales să-l țină sub control, într-o rezervă. Lucescu avea variante de a merge la Istanbul sau la Viena, pentru a se căuta, dar a preferat să meargă pe mâna doctorilor din Capitală. „Cei de la Universitar îmi cunosc istoricul medical”, a motivat tehnicianul motivul pentru care a ales Spitalul Universitar, iar nu o unitate medicaă privată. „Il Luce” a avut mai multe operații, de-a lungul timpului: una la coaste, după accidentul de tramvai, una la inimă (are implantat un stent) și una la șold (intervenția a avut loc la clinica Ponderas).