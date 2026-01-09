Vânătoare de recorduri în 2026. Bornele impresionante pe care le poate atinge Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ar putea transforma anul 2026 într-un nou capitol istoric al carierei sale, fiind la doar câțiva pași de doborârea unor recorduri impresionante.

Ajuns la o vârstă la care mulți fotbaliști se retrag, starul portughez continuă să sfideze limitele și se află în fața unor borne fără precedent în fotbalul mondial, de la performanțe individuale la nivel de club, până la realizări unice în competițiile internaționale.

Multe recorduri majore aflate la îndemâna sa în 2026

Următoarele luni ar putea fi decisive pentru ca Ronaldo să-și consolideze și mai mult statutul de legendă.

Unul dintre obiectivele imediate ale lui Cristiano Ronaldo este să devină cel mai bun marcator străin din istoria lui Al-Nassr, performanță pentru care mai are nevoie de doar trei goluri.

În același timp, portughezul se apropie de o bornă impresionantă la nivel personal, având deja 494 de goluri marcate după împlinirea vârstei de 30 de ani, fiind la doar șase reușite distanță de pragul de 500.

Borna simbolică a celor 1000 de goluri înscrise în carieră

Ronaldo ar putea intra și mai adânc în istoria fotbalului prin transformarea penalty-urilor. Cu 180 de lovituri de pedeapsă deja convertite, el ar putea deveni primul jucător care ajunge la 200 de goluri din penalty.

Pe plan internațional, starul portughez are șansa de a stabili un record absolut la Cupa Mondială, urmând să devină primul fotbalist care marchează la șase ediții diferite ale turneului final, după ce a înscris deja la toate cele cinci la care a participat până acum.

Cea mai spectaculoasă realizare rămâne, însă, borna simbolică a celor 1.000 de goluri în carieră. Cu 975 de reușite la activ, Cristiano Ronaldo este la doar 25 de goluri distanță de un record care părea imposibil și care ar putea fi atins chiar în 2026, consolidându-i definitiv statutul de legendă a fotbalului mondial.