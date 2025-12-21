Mbappé, egalul lui Ronaldo. Francezul a bifat performanța chiar de ziua lui

În etapa a 18-a din Spania, Real Madrid a învins-o sâmbătă pe FC Sevilla și s-a apropiat la un singur pentru de liderul Barcelona, care are meci azi (ora 17:15) cu Villarreal, iar francezul Kylian Mbappé a egalat recordul lui CR7: 59 de goluri într-un an calendaristic.

Real Madrid a învins-o Sevilla în ultimul său meci din 2025 (2-0, goluri marcate de Bellingham și de Mbappé) și se apropie temporar la un punct de primul loc.

Atacantul francez a împlinit sâmbătă vârsta de 27 de ani și a marcat al 59-lea gol într-un an calendaristic pentru Real Madrid, egalând recordul deținut anterior de portughezul Cristiano Ronaldo (40 de ani), în prezent la Al-Nassr.

A fost o victorie muncită în prima repriză pentru Real. Primul gol, însă, a venit în minutul 38, Bellingham înscriind cu capul dintr-o lovitură liberă a lui Rodrygo.

A doua repriză a fost mai animată, Sevilla fiind penalizată cu eliminarea lui Marcao pentru un al doilea cartonaș galben, la mijlocul reprizei secunde. Cu un jucător în plus, Mbappé (18 goluri în 18 meciuri din La Liga) a dublat avantajul din penalty-ul obținut de Rodrygo.

Real Madrid revine pe teren pe 4 ianuarie 2026, tot acasă, cu cealaltă formație din Sevilla, Betis.