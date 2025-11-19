CR7, la masă cu miliardarii lumii la Casa Albă » Ce i-a spus Donald Trump în fața tuturor

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a revenit în Statele Unite pentru prima oară după 11 ani și a făcut-o într-un cadru în care foarte puțini sportivi ajung vreodată, o cină oficială organizată la Casa Albă, în prezența prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Evenimentul a reunit nume uriașe din tehnologie și sport, precum Elon Musk, Tim Cook și Gianni Infantino.

În deschiderea cinei, Donald Trump l-a menționat direct pe superstarul portughez.

„Camera este plină de lideri mondiali din domeniul afacerilor, al sportului... Știți, fiul meu este un mare fan al lui Ronaldo, oriunde ar fi el în camera asta.

Barron a apucat să-l întâlnească și cred că acum își respectă tatăl puțin mai mult, având în vedere că le-am făcut cunoștință. Vreau să vă mulțumesc amândurora că sunteți aici, este cu adevărat o onoare!”, a fost discursul lui Donald Trump.

Barron Trump, 19 ani, a jucat fotbal la nivel de liceu, iar întâlnirea cu idolul său a devenit unul dintre momentele serii.

„Este unul dintre cei care pot schimba lumea, unul dintre cei pe care îmi doresc să-i întâlnesc și să purtăm o discuție plăcută. Oriunde ar fi, aici sau în Statele Unite. Sper să-l întâlnesc într-o bună zi, pentru că este unul dintre oamenii care pot face să se întâmple lucruri și îmi place acest gen de oameni”, a spus acesta.

Prima vizită în SUA după 11 ani

CR7 nu a mai călcat pe teritoriul american din 2014, evitând toate turneele echipelor la care a evoluat ulterior: Real Madrid, Juventus, Manchester United și Al Nassr.

Motivele au fost legate de investigația deschisă în Statele Unite, în urma acuzațiilor aduse de Kathryn Mayorga, care susținea că ar fi fost agresată sexual de Ronaldo în 2009.

Portughezul i-a plătit atunci 375.000 de dolari într-un acord de confidențialitate. În 2018, Mayorga a depus o nouă plângere, vizând despăgubiri de ordinul milioanelor de dolari.

În iunie 2022, o instanță din Las Vegas a respins cererea de redeschidere a cazului. Avocații ei au făcut apel, dar și acesta a fost respins, punând punct procesului.