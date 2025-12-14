Cristiano Ronaldo face pasul către marele ecran. Starul portughez va apărea în celebrul „Fast and Furious”. Rolul său a fost deja scris

Cristiano Ronaldo ar putea face pasul către marele ecran, într-una dintre cele mai cunoscute francize cinematografice la nivel mondial. Vin Diesel a dezvăluit, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că pentru starul portughez a fost conceput un rol special în viitorul film din seria Fast & Furious.

Actorul care îl interpretează pe Dominic Toretto a întărit aceste informații prin publicarea pe Instagram a unei fotografii alături de Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, imagine care a amplificat zvonurile privind debutul lui CR7 într-o producție de la Hollywood.

„Toată lumea m-a întrebat dacă va face parte din universul Fast & Furious… trebuie să vă spun că este un tip adevărat. Am scris un rol pentru el!”, a transmis Vin Diesel pe Instagram

Ronaldo și-a deschis propriul studio de film

Aflat spre finalul carierei de fotbalist, atacantul lui Al-Nassr își conturează deja planurile pentru viața de după retragere. În luna aprilie a acestui an, Cristiano Ronaldo a anunțat că a pus bazele propriului studio de film, Marv, proiect realizat împreună cu regizorul și producătorul Matthew Vaughn.

„Fast Forever”, capitolul final al seriei

Următoarea producție din franciză va fi Fast & Furious 11, cunoscută momentan sub titlul provizoriu Fast Forever, film prezentat drept capitolul final al seriei lansate în 2001. Deși premiera a fost amânată, lansarea este estimată pentru 2026, interval care i-ar putea permite lui Ronaldo să bifeze apariția sa de debut într-un capodoperă cinematografică marca Hollywood.

De-a lungul timpului, seria Fast & Furious a reunit pe marele ecran numeroase nume celebre, printre care Dwayne „The Rock” Johnson, John Cena, Jason Momoa, Cardi B și Ludacris.