Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit: ce îl face să aibă corpul unui sportiv de 28 de ani, chiar și la 40

Cristiano Ronaldo pare să sfideze trecerea timpului. Un studiu realizat cu ajutorul unei brățări inteligente Whoop arată că starul portughez, ajuns la 40 de ani, ar avea o vârstă fiziologică de doar 28 de ani. Performanțele sale fizice continuă astfel să uimească lumea fotbalului.

Datorită unor capacități fizice ieșite din comun, vârsta fiziologică a jucătorului ar fi de 28 de ani, cu 12 ani mai mică decât vârsta sa cronologică. Aceste cifre au fost publicate de compania de brățări inteligente Whoop, scrie lefigaro.

Compania s-a bazat pe nouă parametri precum calitatea și cantitatea somnului, activitatea fizică, zonele de frecvență cardiacă sau masa corporală. Jucătorul a reacționat pe platforma X, glumind: „datele nu mint”.

Whoop a explicat în continuare că organismul lui Ronaldo este „optimizat pentru un somn, o recuperare, performanțe și longevitate optime”.

Cristiano Ronaldo are „un control metabolic de elită, care alimentează mușchii, stabilizează energia și îi prelungește longevitatea; nivelurile sale de hemoglobină reflectă o rezistență și o capacitate aerobă excepționale, chiar și în cele mai solicitante momente ale fiecărui meci”, afirmă compania.

Între timp, unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului continuă să-și bucure fanii.

Duminică, Ronaldo a înscris pentru Al-Nassr în meciul cu Al-Khaleej, scor 4-1, în minutul 90+6 al jocului din etapa a 9-a a campionatului de fotbal al Arabiei Saudite. A înscris cu o execuție superbă din „foarfecă”, de la aproximativ 12 metri.