UTA Arad, lider surprinzător în Superliga, după ce a învins pe Farul lui Gică Hagi

UTA Arad a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii de fotbal, după ce a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 2-1 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 5-a.

Arădenii au marcat primii, prin cipriotul Marinos Tzionis (8), dar Farul a egalat prin Eduard Radaslavescu (61). UTA a înscis golul victoriei prin fundaşul ucrainean Dmitro Pospelov (78), care a deviat la colţul lung cu capul mingea trimisă de Tzionis din lovitură liberă.

Farul a avut trei ocazii notabile de a egala pe final , prin Victor Dican (88), care a reluat cu latul din 6 metri, dar portarul Dejan Iliev a respins, Eduard Radaslavescu (90+4), al cărui şut a fost respins de Iliev, şi Ionuţ Cojocaru (90+6), care a şutat pe lângă vinclu.

Acesta a fost primul eşec pentru antrenorul Ianis Zicu la Farul, în timp ce UTA, antrenată de Adrian Mihalcea, rămâne neînvinsă în actuala stagiune, alături de Rapid și Universitatea Craiova.

UTA Arad - Farul Constanţa 2-1 (1-0)

Arena ''Francisc Neuman'' - Arad

Au marcat: Tzionis (8), Pospelov (78)/ Radaslavescu (61).