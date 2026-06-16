Universitatea Craiova și-a aflat rivala din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii pornesc favoriți în duel

Universitatea Craiova și-a aflat primul obstacol din drumul către grupele Ligii Campionilor. Campioana României va întâlni în turul inaugural preliminar formația ML Vitebsk, deținătoarea titlului din Belarus.

Oltenii pornesc cu un avantaj important în această confruntare

Din cauza restricțiilor impuse echipelor din Belarus în competițiile UEFA, adversara Craiovei nu își va putea disputa partida considerată „acasă” pe propriul stadion, situație care le oferă românilor condiții mai favorabile în dubla manșă.

Pe hârtie, echipa pregătită de Coelho este și favorita calificării. Lotul Universității Craiova este evaluat la aproximativ 34,5 milioane de euro, în timp ce valoarea lotului lui ML Vitebsk este de aproape 13 milioane de euro.

Prima manșă este programată pe 7 sau 8 iulie și se va juca în deplasare pentru Craiova, în timp ce returul va avea loc pe 14 sau 15 iulie. Dacă va trece de campioana Belarusului, Universitatea Craiova va avea însă o misiune mai dificilă în turul al doilea preliminar, unde nu va beneficia de statutul de cap de serie și ar putea întâlni un adversar mult mai puternic.

Dublele din primul tur preliminar al Ligii Campionilor: