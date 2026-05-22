Lia Olguța Vasilescu îi premiază pe eroii sezonului: de ce nu toți fotbaliștii Craiovei primesc titlul de Cetățean de Onoare

Lia Olguța Vasilescu îi premiază pe eroii sezonului: de ce nu toți fotbaliștii Craiovei primesc titlul de Cetățean de Onoare0
Universitatea Craiova a avut un sezon de vis și a reușit să cucerească atât titlul de campioană, cât și Cupa României.
După succesul categoric din campionat, 5-0 cu U Cluj, sărbătoarea a început imediat în Bănie, iar suporterii au petrecut până dimineață revenirea echipei în fruntea fotbalului românesc după 35 de ani.
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că unii dintre jucătorii Craiovei, dar și membri ai staff-ului tehnic vor primi titlul de Cetățean de Onoare, una dintre cele mai importante distincții oferite de oraș.
Ceremonia este programată sâmbătă, 23 mai, de la ora 14:00. Vor fi recompensați doar fotbaliștii care au avut un aport important în acest sezon, mai exact cei care au evoluat în cel puțin 10% dintre partidele echipei.
Printre jucătorii care vor fi premiați se află:
- Laurențiu Popescu;
- Pavlo Isenko;
- Silviu Lung;
- Vasile Mogoș;
- Nikola Stevanovic;
- Adrian Rus;
- Oleksandr Romanchuk;
- Juraj Badelj;
- Vladimir Screciu;
- Carlos Mora;
- Florin Ștefan;
- Nicușor Bancu;
- Alexandru Crețu;
- Samuel Teles;
- Alexandru Cicâldău;
- Tudor Băluță;
- Anzor Mekvabishvili;
- Mihnea Rădulescu;
- Luca Băsceanu;
- David Matei;
- Ștefan Baiaram;
- Assad Al-Hamlawi;
- Steven Nsimba;
- Monday Etim.
De asemenea, vor fi onorați și membrii staff-ului tehnic:
- Filipe Coelho;
- Markus Berger;
- Bruno Romao;
- Daniel Tudor.