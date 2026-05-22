Lia Olguța Vasilescu îi premiază pe eroii sezonului: de ce nu toți fotbaliștii Craiovei primesc titlul de Cetățean de Onoare

Universitatea Craiova a avut un sezon de vis și a reușit să cucerească atât titlul de campioană, cât și Cupa României.

După succesul categoric din campionat, 5-0 cu U Cluj, sărbătoarea a început imediat în Bănie, iar suporterii au petrecut până dimineață revenirea echipei în fruntea fotbalului românesc după 35 de ani.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că unii dintre jucătorii Craiovei, dar și membri ai staff-ului tehnic vor primi titlul de Cetățean de Onoare, una dintre cele mai importante distincții oferite de oraș.

Ceremonia este programată sâmbătă, 23 mai, de la ora 14:00. Vor fi recompensați doar fotbaliștii care au avut un aport important în acest sezon, mai exact cei care au evoluat în cel puțin 10% dintre partidele echipei.

Printre jucătorii care vor fi premiați se află:

Laurențiu Popescu;

Pavlo Isenko;

Silviu Lung;

Vasile Mogoș;

Nikola Stevanovic;

Adrian Rus;

Oleksandr Romanchuk;

Juraj Badelj;

Vladimir Screciu;

Carlos Mora;

Florin Ștefan;

Nicușor Bancu;

Alexandru Crețu;

Samuel Teles;

Alexandru Cicâldău;

Tudor Băluță;

Anzor Mekvabishvili;

Mihnea Rădulescu;

Luca Băsceanu;

David Matei;

Ștefan Baiaram;

Assad Al-Hamlawi;

Steven Nsimba;

Monday Etim.

De asemenea, vor fi onorați și membrii staff-ului tehnic: