Universitatea Craiova, calificare cu dublă victorie în turul 2 preliminar din Liga Campionilor

Universitatea Craiova s-a calificat fără emoții în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, după ce a învins echipa belarusă ML Vitebsk cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, în manşa secundă a turului întâi preliminar.

După ce în tur se impuseseră cu 4-1, oltenii porneau ca mari favoriți pentru calificarea în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Iar returul le-a dat dreptate fanilor și specialiștilor: Universitatea Craiova s-a calificat cu o dublă victorie în manșa secundă. Totuși, partida de la Craiova nu a fost deloc simplă, iar faptul că unicul gol al meciului a fost marcat de Bancu în primul minut al prelungirilor spune totul despre acest lucru. Acesta a înscris cu un şut la colţ de la 20 de metri, după pasa lui Mekvabişvili.

Până atunci, ambele echipe au ratat ocazii, dar mai multe au fost de partea gazdelor, care și-au trecut în cont și o bară.

Marți, Universitatea Craiova va juca împotriva bulgarilor de la Levski Sofia

După ce s-au impus cu 5-1 la „general”, jucătorii Universității Craiova nu au prea mult timp să-și tragă sufletul, pentru că marți vor juca în turul următor! Adversară în turul doi preliminar din Liga Campionilor le va fi campioana Bulgariei, Levski Sofia, prima manșă fiind programată în capitala țării vecine. Returul va avea loc după o săptămână, în Bănie.

Dacă va trece și de Levski Sofia, campioana României va fi sigură de prezența în grupele Conference League, acesta fiind cel mai negru scenariu. Conform regulamentului, eliminarea din Liga Campionilor înseamnă căderea în Liga Europa, numai că în turul următor. Iar eliminarea din Europa League înseamnă cădearea în turul superior al Conference League. Iar pentru a ajunge în grupele oricărei competiții, echipele mai slab clasate trebuie să treacă de trei tururi și un play-off.