Primul obstacol major pentru Craiova în preliminariile Ligii Campionilor

Oltenii vor avea în Levski Sofia un adversar mult mai tare decât campioana Belarusului. Echipa bulgară a cucerit din nou titlul după 17 ani, întrerupând dominația lui Ludogoreț.

Universitatea Craiova își continuă ascensiunea europeană în această seară, la 20.30, când pe stadionul „Gheorghi Asparuhov” din Sofia, va primi replica lui Levski (meciul e transmis de Digi Sport și Prima Sport). Cu toate că formația din Bănie a dovedit siguranță și eficiență în meciurile disputate în această vară, confruntările cu formația bulgară nu se anunță deloc ușoare. Fondată în 1914, Levski este un nume cu greutate al fotbalului din țara aflată în sudul României. A câștigat de 27 de ori titlul de campioană și a cucerit în 26 de rânduri Cupa Bulgariei. Pe plan internațional, a atins sferturile de finală ale Cupei UEFA / Europa League în 1976 și 2006. Iar în acest an a întrerupt supremația lui Ludogoreț, redevenind campioană după 17 ani.

Lotul bulgarilor este evaluat la aproape 37 de milioane de euro, cu puțin sub valoarea celui al Universității Craiova, care este de 38,6 milioane de euro. Printre cei mai importanți jucători ai lui Levski se numără portarul bulgar Svetoslav Vutsov (24 de ani), fundașul brazilian Maicon (26 de ani), mijlocașul portughez Serginho (26 de ani), atacanții brazilieni Everton Bala (27 de ani) și Reinaldo (25 de ani). De asemenea, un rol important îl joacă fundașul bulgar Kristian Dimitrov (29 de ani), căpitanul echipei. Nu în ultimul rând, formația din Sofia este antrenată de spaniolul Julio Velasquez (44 de ani).

În primul tur preliminar al Ligii Campionilor, Levski a trecut de Borac Banja Luka (Bosnia Herțegovina), 1-1 și 4-0. Echipa a debutat victorios și în noua ediție de campionat: 2-1 cu Dunav Ruse într-un meci disputat vineri, 17 iulie, la Sofia. Anul trecut, în preliminariile Europa League, Levski a fost eliminată la mare luptă de Braga (Portugalia): 0-0 și 1-0 după prelungiri.

Dacă va depăși „obstacolul bulgar”, campioana noastră va întâlni în faza următoare pe învingătoarea din „dubla” Omonia Nicosia (Cipru) – Kairat Almaty (Kazahstan). În cazul în care nu va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova va juca în turul 3 preliminar al Ligii Europa cu învingătoarea dintre Sabah FC (Azerbaidjan) şi KuPS Kuopio (Finlanda). Meciurile din acea fază a competiției se vor disputa în 6 şi 13 august.