Ungaria iese în calea României la Mondialul feminin de handbal. Meciul se joacă miercuri seară

La Mondalele feminine de handbal, naționala tricoloră a pătruns în grupa principală cu două puncte. Competiția este transmisă de Digi și de Prima.

La Rotterdam, România a fost învinsă luni seară de Danemarca, scor 31-39, și își cunoaște programul din faza grupelor principale la Campionatul Mondial de handbal feminin. Primul meci va fi mâine, 3 decembrie, împotriva Ungariei, o reprezentativă care pornește cu prima șansă la victorie. România a obținut punctele pe care se bazează în grupa preliminară după ce a învins lejer naționalele din Croația și Japonia și intră cu două puncte în faza următoare. Danemarca a fost prea puternică. Naționala nordică și Ungaria, câștigătoarea Grupei B, avansează cu câte 4 puncte și sunt favorite la calificarea în sferturile de finală. România încă păstrează șanse la calificarea în sferturile de finală. „Tricolorele” trebuie să se impună în meciurile unde vor porni cu prima șansă, deși Elveția și Senegal nu sunt adversare de neglijat.

E nevoie de o minune contr maghiarelor

Naționala pregătită de Ovidiu Mihăilă trebuie să producă și o surpriză la partida cu Ungaria, medaliată cu bronz în 2024 la Campionatul European. Situația e asemănătoare cu cea de la Euro 2024. Și atunci, „tricolorele” au ajuns cu șanse matematice la semifinale înaintea disputei cu Ungaria din grupa principală. Maghiarele s-au impus 37-29. Beneficiau atunci de avantajul terenului propriu, o sală plină la Debrecen.

„Ungaria vine cu 4 puncte dintr-o grupă echilibrată și la ei într-o oarecare măsură. Sper ca fetele să se recupereze foarte bine, să avem timp măcar din punct de vedere vizual să urmărim ce poate oferi Ungaria. Din punct de vedere al pregătirii jocului, e foarte greu într-o zi de antrenament. De aceea, motivația trebuie să rămână factorul important pentru a putea păstra echipa pe o linie de echilibru. Și să învingem Ungaria. De ce nu?”, a declarat Ovidiu Mihăilă, selecționerul României.

Programul meciurilor din grupa principală

3 decembrie, ora 19:00 » Ungaria - România

5 decembrie, ora 16:30 » România - Senegal

7 decembrie, ora 19:00 » Elveția - România

Rezultatele României la CM feminin de handbal

1957 – locul 9

1962 – campioană

1965 – locul 6

1971 – locul 4

1973 – locul 2

1975 – locul 4

1978 – locul 7

1982 – locul 8

1986 – locul 5

1990 – locul 7

1993 – locul 4

1995 – locul 7

1997 - locul 12

1999 – locul 4

2001 – locul 17

2003 – locul 10

2005 – locul 2

2007 - locul 4

2009 – locul 8

2011 – locul 13

2013 – locul 10

2015 – locul 3

2017 – locul 10

2019 – locul 12

2021 – locul 13

2023 – locul 12