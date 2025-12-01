LIVETEXT România - Danemarca (astăzi, ora 21:30), la Campionatul Mondial feminin de handbal. Cine transmite partida

Meciul România - Danemarca, al treilea din Grupa A de la Campionatul Mondial femin de handbal, are loc astăzi, 1 decembrie, de Ziua Națională, de la ora 21:30, în direct la Digi Sport 1 și de Prima Sport. În joc este primul loc în Grupa A, pe care nordicele sunt favorite să-l ocupe, precum și numărul de puncte cu care se merge în grupa principală.

Jurnaliștii danezi au remarcat spiritul de luptă demonstrat până acum de elevele lui Ovidiu Mihăilă la acest turneu final. Tricolorele au învins Croația (scor 33-24) și Japonia (scor 31-27).

„Româncele feroce le vor da bătăi de cap danezelor! Va fi un meci de foc" au titrat cei de la Berlingske.

„Danezele n-au avut probleme să comunice între ele la primele două meciuri. Au fost atât de puțini spectatori încât atmosfera a fost efectiv inexistentă. Însă, acest lucru se va schimba când Danemarca va întâlni România.

Româncele au avut parte de un sprijin uriaș din partea câtorva mii de spectatori care, cu sânge balcanic prin vene, au dat totul din tribune. Și chiar dacă ar putea suna ciudat, danezele ar dori să aibă parte de ceva adversitate", a mai scris danezii.

Danemarca și România au fiecare câte 4 puncte în Grupa A. Nordicele sunt pe primul loc, cu un golaveraj mai bun, (71-43) față de (64-51). Croația și Japonia n-au niciun punct.