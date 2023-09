Unde plătește Simona Halep impozitele. S-ar fi mutat în secret din România

În raportul stufos publicat de ITIA, în baza căruia Simona Halep a fost suspendată 4 ani după ce a fost descoperită dopată, se regăsește o informație trecută cu vederea până acum.

„Doamna Halep este o româncă de 31 de ani, stabilită în prezent în Franţa. Este o jucătoare profesionistă de tenis cu reputație internațională și a obținut un mare succes în carieră. A fost de două ori pe locul 1 mondial la simplu, în 2017 și 2019. Ea are 24 titluri de simplu, incluzând Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019″, este prezentarea pe care tribunalul londonez i-a făcut-o Simonei, în motivarea din procesul de dopaj.

În spațiul public a mai apărut informația că Simona Halep intenționează să se mute în Franța, iar acum, din raportul ITIA, pare că a și făcut-o. Desigur că sportiva născută la Constanța, care și-a câștigat banii prin propriile forțe, poate trăi în lux în orice colț al lumii dorește. Pentru români, era doar o mândrie că jucătoarea de tenis alese să locuiască în continuare acasă.

De altfel, Simona Halep a fost sfătuită de-a lungul timpului să îşi mute reşedinţa în altă ţară, pentru a plăti impozite mai mici pe banii câştigaţi la turnee. Ea a respins această propunere în trecut, dar se pare că lucrurile s-au schimbat în momentul în care l-a angajat pe Patrick Mouratoglou. Conform ProSport, Halep a început să petreacă tot mai mult timp în Franța, începând cu luna martie 2022, când a mers la Academia lui Mouratoglou.

Academia lui Mouratoglou, inspirațională pentru Halep

Anul trecut, școala de tenis a antrenorului francez avea o latură inspirațională pentru Simona Halep. Ea mărturisea că a vrut să se retragă din tenis, dar şi-a regăsit motivaţia în momentul în care a ajuns Academia lui Patrick Mouratoglou de la Nisa: „Am simțit că trebuie să mă duc la academia lui Patrick! Acolo am simțit că sunt un copil care încă își dorește să mai facă ceva în tenis. Deși eram foarte dezamăgită și nu știam dacă mai pot atinge nivelul cel mare. Pentru că eu nu mai joc tenis ca să câștig un meci sau două, merg până la capăt atunci când joc la un turneu.

La academie am văzut copilașii de acolo, care au 10 – 12 ani, chiar și mai puțin, trezindu-se dimineața cu visul de a deveni foarte buni jucători de tenis. Am luat ca un burete vibe-ul de acolo și l-am pus în interiorul meu. Stau de la 8.00 dimineața la ora 18.00 în academie. Niciodată n-am făcut treaba asta. Dar simt că la vârsta mea am nevoie de așa ceva”, spunea Simona Halep, anul trecut.