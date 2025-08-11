Umilințele marca FCSB provoacă o criză majoră și pe teren, și în tribune. „Să îi bage Nea Gigi în butoiul cu agheasmă!”

FCSB, campioana României la fotbal în sezonul trecut, a pornit cu stângul în noua stagiune a campionatului intern. Favorită la titlu înainte de startul Superligii, formația patronată de Gigi Becali și pregătită de către cipriotul Elias Charalambous (44 de ani) pare să piardă susținerea suporterilor, după ce a încercat să împuște doi iepuri și nu a nimerit niciunul.

Încercând să se impună în competițiile europene, gruparea din Capitală nu a mai văzut campionatul intern ca pe o prioritate. „Retrogradată” în Europa League, FCSB promite din ce în ce mai puțin și în Superliga, iar fanii formației sunt sătuli, deja, de umilințele care vin pe bandă rulantă.

În urma celor cinci etape disputate în Liga 1, roș-albaștrii se situează pe cea de-a 12-a poziție în clasament, cu un total de doar 4 puncte obținute (o remiză, o victorie și trei înfrângeri).

În cadrul celei mai recente etape, FCSB nu s-a putut impune în fața celor de la Unirea Slobozia, scor final 0-1. Fanii echipei fierb în suc propriu.

Oamenii își manifestă nemulțumirile în spațiul online. Cei vizați sunt jucătorii.

„Toate echipele așteaptă meciul cu FCSB ca să ia puncte!”

Din perspectiva oamenilor din tribune, FCSB a început să surprindă într-o manieră neimaginabilă: campioana României nu face față echipelor care, la prima vedere, ar părea inofensive, având în vedere performanțele grupării din sezonul anterior.

Până în prezent, în noua stagiunea, roș-albaștrii s-au impus doar în fața celor de la Petrolul Ploiești, cu 1-0, un scor pe care fanii formației l-au pus pe baza „norocului”. Au remizat cu Harmannstadt și au pierdut rușinos în fața celor de la Farul Constanța, Dinamo și Unirea Slobozia.

„Până la acest moment FCSB pare ca este cea mai slaba echipa din Liga 1!”.

„Acum tot din cauza arbitrilor ați pierdut? Asta vă este valoarea, dacă fluierașii nu-s de partea voastră sunteți praf. Dacă se îngroașă glumă se activează Nea Gigi, îi pune în temă pe arbitri și o să vă reveniți!”.

„Îi bagă nea Gigi în butoiul cu aghiasmă!”

„Toate echipele așteaptă meciul cu FCSB ca să ia puncte!”.

„Aduceți echipe pe care să le putem bate și noi!”.

„Mai batem și noi pe cineva? Eu v-am spus maxim pe Metaloglobus și Csíkszereda, dar și acolo nu-i 100%. Cred că anul acesta suntem ciuca bătăilor. Cu echipele rivale precum CFR, Rapid, Craiova etc... nici o șansă să fie „derby”. Păcat!”.

„Aduceți echipe din liga a treia ca să câștige și ei... Aduceți echipe mici să le facem mari!”.

„O echipă care se respectă. Adică respectă oaspeții!”.

„Ne așteptam la o victorie clară, dar din păcate ne-ați dezamăgit din nou. Echipă de divizia C!”, au fost doar câteva dintre miile de comentarii prin care suporterii și-au exprimat nemulțumirea la adresa formației din Capitală.

În continuare, pentru campioana României urmează returul cu Drita, programat pe data de 14 august, de la ora 21.00, la Priștina (în direct pe Voyo). În manșa-tur, FCSB s-a impus cu greu pe Arena Națională, cu scorul de 3-2.