Gică Hagi taie în carne vie la națională. Începe restructurarea lotului: „Nu am timp de experiențe!”

Gică Hagi a fost anunțat ca fiind noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României pe data de 20 aprilie, începând, astfel, cel de-al doilea mandat al său în vestiarul tricolorilor, după experiența din 2001.

Hotărât, tehnicianul a început imediat analiza lotului. Hagi a fost surprins în tribune la unele dintre cele mai importante partide din Superliga, pentru a monitoriza atent jucătorii care ar putea reprezenta România în următoarele acțiuni programate.

Mai mult, Hagi s-a interesat și de situațiile a mai multor jucători juniori, demni de a face pasul la echipa mare. De-a lungul mai multor discuții cu diverși antrenori care se ocupă de celelalte loturi de jucători din evidența FRF, Hagi și-a exprimat clar intențiile.

„Nu am timp de experiențe!”, ar fi transmis Hagi, atunci când i s-ar fi propus mai multe nume viabile, conform digisport.ro.

Gică Hagi este conștient de insuccesul României înregistrat în această campanie de calificare la Cupa Mondială. Noul selecționer al tricolorilor și-a pus la punct strategia și promite performanță suporterilor.

„Obiectivul e să câștigăm fiecare meci, obiectivul e să câștigăm Liga Națiunilor, să ne calificăm la EURO. Strategia asta e, să încerci să devii cel mai bun. Eu am convingere, cred lucrul ăsta. Și Liga Națiunilor o putem câștiga!”, a spus Gică Hagi, în cadrul celei mai recente conferințe de presă cu naționala.

În ceea ce privește următoarele acțiuni ale naționalei, România va evolua în două partide amicale în luna iunie, pe 2, respectiv pe 6, cu Georgia și Țara Galilor.

Programul României cu Gică Hagi selecționer. Primul meci oficial va fi cu Suedia