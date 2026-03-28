Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
„Galatasaray lucrează în liniște la transferul lui Ianis Hagi!”

Ianis Hagi, în vârstă de 27 de ani, a fost titular și căpitan al României în meciul cu Turcia, pierdut cu 0-1 în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială. Mijlocașul de la Alanyaspor a avut două mari ocazii de gol, câte una în fiecare repriză, înainte de a fi înlocuit în minutul 71 cu Nicolae Stanciu.

Ianis Hagi Foto/Facebook
La doar două zile după acest meci, presa din Turcia a lansat speculații conform cărora Galatasaray s-ar fi interesat de transferul lui Ianis Hagi, planificând să-l aducă la echipă în această vară.

Galatasaray lucrează în liniște la transferul lui Ianis Hagi, fiul legendarului fotbalist Gheorghe Hagi. Tânărul fotbalist este deschis pentru a îmbrăca tricoul galben-roșu!”, scrie Elips Haber.

Conform informațiilor apărute în presă, Alanyaspor ar cere aproximativ 3 milioane de euro pentru a-l ceda pe Ianis Hagi, în timp ce Galatasaray ar putea include în ofertă un jucător plus o sumă de bani. Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor în septembrie, contractul său fiind valabil până în vara lui 2027. În acest sezon, mijlocașul a reușit să-și treacă în cont 5 goluri și două assist-uri în 25 de partide.

Între timp, Galatasaray, deținătoarea titlului în ultimele trei ediții din Turcia, se apropie de încă un succes. Echipa lui Okan Buruk are un avantaj de 4 puncte față de Fenerbahce, ocupanta locului secund, și un meci mai puțin, cu doar 8 etape rămase până la finalul sezonului.

