Ianis Hagi primește încă o lovitură pe pământ turcesc, după ratarea calificării la Mondiale

Ianis Hagi a fost titular la Alanyaspor, contra lui Gaziantep, în deschiderea etapei a 28-a din campionatul Turciei. Fotbalistul român a trăit încă o dezamăgire, după ce în cursul săptămânii trecute a pierdut alături de colegii de la națională calificarea la Cupa Mondială din vară, în fața naționalei Semilunei.

Jucătorul de 27 de ani a rezistat doar 38 de minute pe teren și a fost schimbat din cauza unei accidentări. Internaționalul român s-a întins pe gazon după un duel cu un adversar și nu a mai putut continua partida. Mai mult, înlocuitorul său, Ibrahim Kaya, a deschis scorul la doar două minute după ce a intrat pe teren în locul românului.

Gaziantep, la care Alexandru Maxim a jucat titular, iar Denis Drăguș și Deian Sorescu au fost rezerve, a reușit egalarea în repriza secundă, partida încheindu-se la egalitate.