Gică Hagi a ieșit la atac: monitorizează jucătorii pentru următoarea acțiune a naționalei. S-a stabilit locația pentru prima partidă a tricolorilor

La începutul acestei săptămâni, Gică Hagi a fost numit selecționerul echipei naționale de fotbal a României. În această perioadă, cel care a preluat vestiarul tricolorilor pune la punct ultimele detalii la nivelul staff-ului tehnic și monitorizează atent jucătorii care ar putea deveni titluari în următoarea acțiune a echipei naționale. De curând, Hagi a fost prezent în tribună la partida Universitatea Craiova vs. Dinamo, din semifinalele Cupei României.

Pentru România urmează partida amicală cu Georgia, ce se va disputa pe data de 2 iunie, la Tbilisi. Conform anunțului reprezentanților UEFA, confruntarea se va desfășura pe arena Mikheil Meskhi, al doilea cel mai mare stadion din Georgia, care dispune de o capacitate de 27.000 de locuri.

În 2001, Gică Hagi s-a aflat, de asemenea, pe banca tricolorilor într-o partidă contra Georgiei, încheiată pe atunci cu o remiză în preliminarii, 1-1. România a ratat, pe atunci, calificarea la Campionatul Mondial 2002.

În prezent, Georgia nu s-a calificat la Cupa Mondială, aflându-se pe cea de-a 72-a poziție în ierarhia FIFA.

După partida contra Georgiei, pentru România va urma un alt meci de verificare contra Țării Galilor. Tricolorii vor disputa, apoi, partide oficiale din Liga Națiunilor, în grupă, contra Suediei, Bosniei și Poloniei, în intervalul septembrie - noiembrie.