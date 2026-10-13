 Trei gimnaste de top ale Rusiei nu au primit vize pentru Campionatele Mondiale de la Rotterdam | adevarul.ro
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Trei gimnaste de top ale Rusiei nu au primit vize pentru Campionatele Mondiale de la Rotterdam

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Trei dintre cele mai importante gimnaste ale Rusiei, Angelina Melnikova, Viktoria Listunova și Anna Kalmykova, vor lipsi de la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică, programate la Rotterdam, în perioada 17-25 octombrie. Potrivit Federației Ruse de Gimnastică, autoritățile olandeze le-au respins cererile de viză. 

Trei gimnaste de top ale Rusiei nu au primit vize pentru Campionatele Mondiale de la Rotterdam
Trei gimnaste de top ale Rusiei nu au primit vize pentru Campionatele Mondiale de la Rotterdam Foto: Shutterstock

Cele trei sportive au în palmares medalii importante la competiții internaționale. Angelina Melnikova este campioană mondială și europeană en-titre la individual compus, Viktoria Listunova a câștigat aurul olimpic la Tokyo, în competiția pe echipe, iar Anna Kalmykova a obținut medalia de argint la individual compus la Campionatele Europene din acest an, notează News.ro.

Potrivit forului rus, decizia de respingere a vizelor a fost comunicată de Ambasada Olandei la Moscova.

Federația susține că absența celor trei gimnaste ar putea afecta șansele Rusiei de a lupta pentru medalii și pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2028.

„Federația consideră acțiunile autorităților olandeze drept o încercare deliberată de a elimina gimnastele de top din cursa pentru medaliile Campionatului Mondial și pentru locurile de calificare la Jocurile Olimpice. Acest lucru constituie o discriminare directă împotriva sportivelor ruse și o încălcare flagrantă a principiului egalității de șanse în procesul de calificare olimpică”, a transmis Federația Rusă de Gimnastică.

Organizația a anunțat că intenționează să solicite Comitetului Olimpic Internațional și Federației Internaționale de Gimnastică (FIG) să analizeze situația și posibilele consecințe asupra echității procesului de calificare olimpică.

Competiția de la Rotterdam are o miză importantă pentru echipele participante: primele trei clasate în concursul pe echipe vor obține calificarea automată la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Absența celor trei gimnaste ar putea afecta componența lotului feminin al Rusiei și șansele acestuia în competiție. Deocamdată, acuzațiile privind motivele respingerii vizelor provin din declarațiile federației ruse.

În schimb, mai mulți sportivi din delegația Rusiei ar fi primit documentele necesare pentru a călători în Olanda, potrivit relatărilor din presa rusă.

Printre gimnastele menționate se numără Lyudmila Roshchina, Milana Kayumova, Alena Glotova și Elizaveta Us. De asemenea, ar fi primit vize gimnaștii Saveli Syedin, Daniel Marinov, Arsenii Duhno, Serghei Naidin și Ilia Zaika.

În lipsa unei explicații oficiale detaliate privind respingerea cererilor celor trei sportive, motivele exacte ale deciziei autorităților olandeze nu sunt precizate în informațiile publicate.

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