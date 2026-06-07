Gimnasta Simone Biles a trecut prin cea mai înfricoșătoare experiență a vieții sale: „Am fost la un pas de moarte”

Simone Biles, multiplă campioană olimpică și considerată una dintre cele mai mari gimnaste din toate timpurile, a dezvăluit că a trecut recent printr-o problemă gravă de sănătate, despre care spune că a adus-o „la un pas de moarte”.

Sportiva americană, în vârstă de 29 de ani, a făcut anunțul pe Instagram, unde a publicat mai multe imagini din spital, inclusiv fotografii cu brățările medicale și o captură de ecran a unui monitor de ritm cardiac, notează Enterteiment News.

„Dar să fiu la un pas de moarte nu era pe agenda mea în această săptămână. A fost una dintre cele mai înfricoșătoare experiențe din viața mea, dacă nu chiar cea mai înfricoșătoare”, a scris Biles.

Deși nu a oferit detalii despre afecțiunea care a trimis-o la spital, sportiva a precizat că este vorba despre o problemă de sănătate și că va explica „mai devreme sau mai târziu” ce s-a întâmplat.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, campioana olimpică le-a mulțumit celor care i-au fost alături în ultimele zile și a explicat că și-a petrecut cea mai mare parte a timpului recuperându-se.

„Mai ales că Jonathan era la Indianapolis pentru antrenamente”, a scris aceasta, referindu-se la soțul său, Jonathan Owens, care se pregătește pentru noul sezon al ligii profesioniste de fotbal american.

„Am stat la pat și m-am odihnit săptămâna aceasta. O să vă explic mai devreme sau mai târziu, dar vreau să le mulțumesc celor apropiați care m-au contactat, m-au întrebat ce fac, m-au vizitat sau mi-au trimis flori. Vă iubesc pe toți”, a transmis sportiva.

Mesajul a fost însoțit de fotografii cu buchete de flori primite în perioada recuperării, precum și de o imagine cu cei doi câini ai săi.

Una dintre cele mai titrate sportive din istorie

Simone Biles este considerată cea mai decorată gimnastă din istorie. La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, americanca a cucerit trei medalii de aur – în concursul pe echipe, la individual compus și la sărituri – precum și o medalie de argint la sol.

De-a lungul carierei, Biles a adunat 41 de medalii la Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale, performanță care o plasează printre cele mai mari sportive ale tuturor timpurilor.

Gimnasta a rămas în istoria sportului și prin elementele tehnice revoluționare pe care le-a introdus în competiții, mai multe exerciții purtând în prezent numele „Biles”.

Sportiva a debutat la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, iar ulterior a participat la încă două ediții ale competiției. În trecut, aceasta a declarat că nu este sigură dacă va concura și la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.