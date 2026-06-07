search
Duminică, 7 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gimnasta Simone Biles a trecut prin cea mai înfricoșătoare experiență a vieții sale: „Am fost la un pas de moarte”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Simone Biles, multiplă campioană olimpică și considerată una dintre cele mai mari gimnaste din toate timpurile, a dezvăluit că a trecut recent printr-o problemă gravă de sănătate, despre care spune că a adus-o „la un pas de moarte”.

Gimnasta Simone Biles. FOTO: Shutterstock
Gimnasta Simone Biles. FOTO: Shutterstock

Sportiva americană, în vârstă de 29 de ani, a făcut anunțul pe Instagram, unde a publicat mai multe imagini din spital, inclusiv fotografii cu brățările medicale și o captură de ecran a unui monitor de ritm cardiac, notează Enterteiment News.

„Dar să fiu la un pas de moarte nu era pe agenda mea în această săptămână. A fost una dintre cele mai înfricoșătoare experiențe din viața mea, dacă nu chiar cea mai înfricoșătoare”, a scris Biles.

Simone Biles. FOTO: Instagram
Simone Biles. FOTO: Instagram

Deși nu a oferit detalii despre afecțiunea care a trimis-o la spital, sportiva a precizat că este vorba despre o problemă de sănătate și că va explica „mai devreme sau mai târziu” ce s-a întâmplat.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, campioana olimpică le-a mulțumit celor care i-au fost alături în ultimele zile și a explicat că și-a petrecut cea mai mare parte a timpului recuperându-se.

„Mai ales că Jonathan era la Indianapolis pentru antrenamente”, a scris aceasta, referindu-se la soțul său, Jonathan Owens, care se pregătește pentru noul sezon al ligii profesioniste de fotbal american.

„Am stat la pat și m-am odihnit săptămâna aceasta. O să vă explic mai devreme sau mai târziu, dar vreau să le mulțumesc celor apropiați care m-au contactat, m-au întrebat ce fac, m-au vizitat sau mi-au trimis flori. Vă iubesc pe toți”, a transmis sportiva.

Mesajul a fost însoțit de fotografii cu buchete de flori primite în perioada recuperării, precum și de o imagine cu cei doi câini ai săi.

Simone Biles. FOTO: Instagram
Simone Biles. FOTO: Instagram

Una dintre cele mai titrate sportive din istorie

Simone Biles este considerată cea mai decorată gimnastă din istorie. La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, americanca a cucerit trei medalii de aur – în concursul pe echipe, la individual compus și la sărituri – precum și o medalie de argint la sol.

De-a lungul carierei, Biles a adunat 41 de medalii la Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale, performanță care o plasează printre cele mai mari sportive ale tuturor timpurilor.

Gimnasta a rămas în istoria sportului și prin elementele tehnice revoluționare pe care le-a introdus în competiții, mai multe exerciții purtând în prezent numele „Biles”.

Sportiva a debutat la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, iar ulterior a participat la încă două ediții ale competiției. În trecut, aceasta a declarat că nu este sigură dacă va concura și la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
digi24.ro
image
După parlamentari, Peter Magyar vrea să taie cu 40% și lefurile primarilor. Salariul edilului din Budapesta vs București
stirileprotv.ro
image
Săptămână de foc pentru formarea Guvernului Tomac. Loteria potențialilor miniștri, nume noi în fiecare zi. Programul negocierilor cu partidele
gandul.ro
image
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
mediafax.ro
image
Panică în Danemarca – Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon la aproape 5 ani de la incidentul de la EURO 2020
fanatik.ro
image
Un medic ATI dezvăluie teroarea din gărzi, după moartea rezidentului de la Floreasca: „Atacuri de panică și nopți albe”
libertatea.ro
image
Ambiții SF în China: potențiali disidenți, preziși cu AI
digi24.ro
image
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
gsp.ro
image
Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren! Meciul Danemarca - Ucraina a fost oprit definitiv
digisport.ro
image
Cât pește ar trebui să mănânci în fiecare săptămână pentru a profita de beneficiile omega-3. Recomandarea unui nutriționist renumit
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
Filmul incidentului de la petrecerea din Cluj, unde o elevă ar fi fost drogată şi violată de 3 tineri
observatornews.ro
image
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
cancan.ro
image
Lovitură la pensie pentru pensionarii cu grupe de muncă. Justiția a decis: „Totul e oprit”. Cine pierde bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu bagajele nerevendicate de pe Aeroportul Otopeni. Cât timp sunt păstrate și ce se întâmplă cu ele după un an
playtech.ro
image
Wanda Nara, șocată de hotărârea luată de o judecătoare în procesul cu Mauro Icardi. Prezentatoarea nu se aștepta la așa ceva
fanatik.ro
image
Criza dezertărilor din armata rusă începe să capete proporțiile Primului Război Mondial, susține un activist politic stabilit la Erevan
ziare.com
image
La unison! Francezii nu s-au ferit, după Brest - CSM București 26-32, finala mică de EHF Champions League
digisport.ro
image
Autostrada-fantomă care bântuie Germania de zeci de ani. Ce s-a ales de drumul de 70 de kilometri care nu duce nicăieri
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
AVEM LISTA cu nume SURPRIZĂ în Guvernul Tomac. Plin de oameni ai lui Băsescu și Nicușor Dan
romaniatv.net
image
Palatul Buckingham face angajări. Ce salariu oferă Familia Regală
mediaflux.ro
image
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Tatăl lui Alex Nedea de la Recorder, poveste de viață spectaculoasă: copilăria într-un grajd, fuga din sărăcie și profesorul care „a început să facă medici” la pensie
actualitate.net
image
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”
click.ro
image
Nuntă de lux pentru Simona Trașcă! Cu ce preparate își răsfață invitații și ce vedete din showbiz vor participa la eveniment
click.ro
image
Ce i-a atras atenția unui bărbat care vizitează satele României: „Două lucruri mi-au dat de gândit”
click.ro
Nuntă Harriet Sperling și Peter Phillips profimedia 1108514112 jpg
O domnișoară de onoare superbă. Fiica miresei a fost primită cu brațele deschise în familia Regelui Charles, la fel ca mama ei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
image
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”

OK! Magazine

image
O domnișoară de onoare superbă. Fiica miresei a fost primită cu brațele deschise în familia Regelui Charles, la fel ca mama ei

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift și Travis Kelce, la un pas de altar. Pregătirile pentru nuntă sunt în toi

Click! Sănătate

image
Scleroză multiplă: Persoanele născute înainte de 1976 ar trebui să fie atente la acest simptom