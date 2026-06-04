Sabrina Voinea, în centrul unui nou scandal: acuzată că și-a bătut iubitul!

Sabrina Voinea, una dintre cele mai promițătoare gimnaste ale României, se află în centrul unui nou scandal! Conform golazo.ro, ea și-ar fi bătut iubitul, pe Șerban Cotîrlan, care este și el gimnast în lotul național. Incidentul a avut loc în cadrul Complexului Sportiv „Lia Manoliu”, unde sunt cazați. Azi, 4 iunie, Sabrina împlinește 19 ani!

Martorii care au vorbit cu sursa citată susțin că tensiunile ar fi pornit după ce Sabrina Voinea i-ar fi reproșat lui Șerban Cotîrlan că nu-și face timp să stea cu ea. Cearta ar fi început în zona complexului sportiv, acolo unde cei doi se antrenează. Conform martorilor, Sabrina ar fi devenit tot mai nervoasă după ce sportivul i-ar fi spus că nu poate petrece seara împreună cu ea. În acel moment, discuția ar fi escaladat, iar gimnasta ar fi început să-l jignească și să-l lovească.

„Îi tot reproșa că nu vrea să stea împreună. Era spre după-amiază și probabil Sabrina dorea să își facă planuri împreună spre seară. Tânărul îi tot zicea că nu se poate. De aici a început. Sabrina a început să-l înjure, să-i arunce cuvinte urâte, iar când a văzut că el nu reacționează, a început să-l lovească. I-a dat mai multe palme, pumni. Dădea mai mult la corp, nu la față”, au declarat surse pentru golazo.ro.

Bătaia a avut trei „runde”

Conflictul nu s-ar fi oprit în acel punct. Șerban Cotîrlan ar fi mers ulterior spre hotelul Sport, aflat în incinta complexului, pentru a-și lua lucrurile din cameră înainte de a pleca. Potrivit acelorași surse, Sabrina Voinea l-ar fi urmat și ar fi continuat să-l agreseze verbal și fizic, deși în zonă se aflau și alte persoane. „Chiar dacă erau oameni de față, ea nu s-a oprit din a-l înjura și lovi. Băiatul nu a ripostat, nu a împins-o pe Sabrina, nimic. S-a abținut. Apoi au ieșit din hotel și s-au îndepărtat, așa că nu am mai văzut ce s-a întâmplat”, au mai spus martorii citați de respectiva publicație.

Dar povestea nu se încheie aici. Surse apropiate sportivului susțin că, după câteva ore, Șerban Cotîrlan ar fi încercat din nou să plece acasă, însă Sabrina Voinea s-ar fi opus. Potrivit acestora, episodul violent s-ar fi repetat chiar sub ochii mamei sportivei, Camelia Voinea, care în prezent e suspendată de Federația Română de Gimnastică din postura de antrenor. Aceasta nu ar fi intervenit în scandal. „După câteva ore, Șerban a făcut o nouă tentativă de a pleca spre casă, dar Sabrina s-a opus din nou. Palme, pumni, iar mama ei, Camelia Voinea, care era de față, nu a intervenit deloc”, au mai spus surse din anturajul sportivului pentru golazo.ro.

Șerban Cotîrlan ar fi depus plângere la poliție

După acest ultim incident, Șerban Cotîrlan nu ar mai fi rezistat și, chiar dacă nu a ripostat fizic la agresiune, a decis să meargă pe calea legală. Drept urmare, ar fi mers la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru scoaterea unui certificat medico-legal, apoi ar fi depus o plângere la Poliție.

Ioan Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, a confirmat indirect tot conflictul, într-o declarație pentru aceeași sursă: „Nu tolerăm astfel de comportamente care contravin valorilor sportului și principiilor de respect pe care le promovăm. Am înțeles că au fost formulate sesizări către autoritățile competente și așteptăm mai multe detalii. În prezent, Sabrina Voinea se află sub contract cu CSM Constanța și își desfășoară pregătirea în sala de la Lia Manoliu, cu acordul ANS”, a declarat fostul campion european.

Acesta nu este primul incident violent în care a fost implicată Sabrina Voinea. În luna martie, ea ar fi avut o altercație (descrisă de unii martori o bătaie în toată regula) cu o halterofilă din lotul național la sala de mese din Complexul „Lia Manoliu”.