Transfer blocat. Inter nu poate să-l aducă pe jucătorul-cheie dorit de Chivu. Milanezii, fără soluții în flancul drept

Problemele lui Inter pe partea dreaptă a apărării au rămas nerezolvate, în contextul în care Denzel Dumfries este indisponibil din cauza unei accidentări. Conducerea clubului a căutat rapid soluții, însă prima opțiune a picat.

Mutarea lui Joao Cancelo a ieșit din calcule după ce portughezul a ales să părăsească Al-Hilal pentru a reveni la Barcelona. În aceste condiții, Inter și-a îndreptat atenția spre Ivan Perišić, jucător cu multă experiență, aflat la PSV, unde evolua în zona stângă a terenului. Cristi Chivu îl vedea însă ca pe o variantă potrivită pentru flancul drept.

De această dată, discuțiile s-au derulat rapid și fără blocaje. Perišić și-a dat acordul pentru revenirea la Inter, iar singurul pas rămas era răspunsul oficial al clubului olandez.

Răspunsul care a apărut în cursul zilei de joi

La o zi după încheierea meciurilor din faza ligii UEFA Champions League, situațiile celor două cluburi erau diferite: Inter ratase calificarea directă în optimile competiției, în timp ce PSV ieșise complet din cursa europeană.

Conform informațiilor apărute în presa italiană, conducerea lui PSV nu era dispusă să-i dea drumul lui Ivan Perišić, considerându-l un element-cheie pentru obiectivele din a doua parte a sezonului. Joi, impresarii fotbalistului croat s-au întâlnit cu oficialii clubului olandez, însă mesajul primit a fost unul destul de ferm, și anume, că Perišić nu este de vânzare.

Tabăra jucătorului nu a abandonat negocierile

Agenții au rămas la Eindhoven, pregătiți pentru noi discuții în zilele următoare, în speranța de a obține un acord.

Ivan Perišić a mai îmbrăcat tricoul lui Inter în două perioade, între 2015 și 2019, respectiv 2020 și 2022, iar dorința sa era să revină la Milano pentru ultimul capitol al carierei.