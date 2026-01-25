Cristi Chivu își plătește datoriile către Jose Mourinho. Legendarul antrenor sugerase că Inter e o pălărie prea mare pentru român

Jose Mourinho a făcut zilele trecute o referire deloc măgulitoare la adresa lui Cristi Chivu, spunând că nu înțelege de ce cluburile mari numesc antrenori fără experiență, așa cum a făcut Inter alegându-l pe român.

"Pentru mine singurele surprize sunt atunci când tehnicienii fără un nume în spate au oportunitatea de a antrena cele mai bune echipe din lume. Astea sunt surprizele adevărate pentru mine", a declarat Jose Mourinho, care în ultimul timp a fost ocolit de granzii Europei. În prezent, portughezul o pregătește fără prea mare succes pe Benfica (echipa din Lisabona e pe 3 în Primera Liga, la 10 puncte în spatele liderului FC Porto), după ce a avut o experiență mai degrabă ratată la Fenerbahce.

După partida cu Pisa (6-2), Cristi Chivu a ținut să-i răspundă fostului său antrenor, alături de care a câștigat Liga Campionilor, în 2010. "Experiența mea mă face să înțeleg că meciul durează 100 de minute. Chiar dacă experiența mea este acumulată în sectorul de tineret și cineva o poate contesta, noi continuăm să muncim din greu, în ciuda «zgomotului» pe care îl fac prietenii și dușmanii noștri, pentru ca echipa să devină una competitivă și să își îndeplinească obiectivele", a spus tehnicianul român.