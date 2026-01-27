Cristi Chivu dă cărțile pe față: „În Liga Campionilor aveam așteptări mai mari”. Ce post transmite meciul Borussia Dortmund - Inter Milano

Echipa italiană de fotbal Inter Milano, vicecampioana Europei, are meci miercuri seară cu Borussia Dortmund, în Germania. Meciul se joacă de la ora 22:00, pe Digi 2 și pe Prima 2.

Cu o situație fericită în Serie A, unde este lider cu cinci puncte avans peste AC Milan, Interul lui Cristi Chivu are două meciuri ușoare la orizont în campionat, cu Cremonese și cu Sassuolo, care îi pot consolida avantajul. Dar marea provocare este redresarea corabiei milaneze în Europa. Alungată din Top 8 în clasamentul din grupa de Liga Campionilor de trei înfrângeri la rând, vicecampioana Europei încearcă astă-seară, împotriva Borussiei Dortmund, să-și asigure un loc în optimile de finală, fără a fi nevoită să treacă de play-off, adică să-și adauge la programul și așa încărcat încă două jocuri.

Adversari abordabili

Inter a avut parte de o etapă perfectă în campionat, la finalul săptămânii. După Napoli, învinsă la Torino de Juventus, și AC Milan a fost blocată (doar remiză cu AS Roma). Un avans de cinci puncte față de rivalii din oraș nu este o diferență decisivă, având în vedere că mai sunt 48 de puncte în joc, dar oferă un indiciu puternic. Jucătorii lui Inter își spun de săptămâni întregi că o oportunitate de a-și mări avansul va veni în lunile ianuarie și februarie. Duminica viitoare, Inter joacă în deplasare cu Cremonese, echipă în declin evident (trei puncte în ultimele opt meciuri, ultima victorie fiind pe 7 decembrie, cu Lecce). Apoi, în luna Jocurilor Olimpice Milano-Cortina, cu Chivu purtător al torței, în afară de marele meci de pe „San Siro”, împotriva lui Juventus, programat pe 15 februarie, Inter le va înfrunta Sassuolo și pe Lecce.

Adună 90 de puncte în campionat?

Inter a mers într-un ritm frenetic de la a treia etapă, adică de la înfrângerea suferită în prelungiri, la Torino, contra lui Juve: o medie de 2,57 puncte în următoarele 19 jocuri, adică un tur întreg. Cu acest ritm, poate depăși cu ușurință pragul de 90 de puncte (în Serie A mai sunt de jucat 16 meciuri). Fără a lua în considerare Cupa Mondială a Cluburilor, din iunie anul trecut, care i-a tăiat pregătirile de vară, Inter a jucat deja 31 de meciuri în acest sezon și este încă în cursă pe toate cele trei fronturi. Spre deosebire de AC Milan, rivalii lor cei mai apropiați, care își pot concentra toată energia exclusiv pe campionat. Inter își va încheia astăzi meciurile din faza grupelor Ligii Campionilor. Dacă va ieși rău, prima manșă a play-off-urilor ar avea loc imediat după meciul cu Juventus. În planul de afaceri comun cu clubul, calificarea în a doua fază a Ligii Campionilor este un obiectiv explicit, în special pentru cele 11 milioane de euro pe care le-ar aduce la veniturile deja existente.

Fluieră Istvan Kovacs

Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat să conducă meciul pe care Inter Milano îl va disputa la Dortmund, în ultima etapă a fazei principale a Ligii Campionilor, informează site-ul oficial al FRF. „Centralul” din Carei va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și de rezerva Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Rob Dieperink (Țările de Jos) și Tomasz Kwiatkowski (Polonia). După 7 etape, Borussia Dortmund ocupă locul 16, cu 11 puncte, în timp ce Inter, antrenată de Cristian Chivu, se află pe 14, cu 12 puncte. Conform formatului inaugurat în ediția trecută, formațiile clasate pe primele 8 locuri vor evolua direct în optimile de finală, în timp ce echipele de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off. Pentru Istvan Kovacs, 41 de ani, acesta va fi al cincilea meci arbitrat în faza principală a Ligii Campionilor, ediția 2025-2026, după Olympiakos Pireu - FC Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal - Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool - Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025) și Galatasaray - Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026). El a arbitrat finala din sezonul trecut a Ligii, PSG - Inter 5-0.

„Acum nu mai depinde doar de noi”

Cristian Chivu a vorbit marți seară în sala de conferințe de presă de la arena Signal Iduna Park: „Vrem să fim competitivi, muncim să creștem și să ne ridicăm nivelul. Trebuie să acceptăm că suntem pe locul 14 în Liga Campionilor. Aveam așteptări mai mari în Liga Campionilor. Scopul nostru era să terminăm în primii opt, acum nu mai depinde doar de noi. Va trebui să fim pregătiți să înfruntăm orice. Nu ne este frică”.

Despre campania europeană, cu trei eșecuri la rând în ultimele jocuri, Chivu a punctat: „Am pierdut meciuri în care meritam mai mult, cum ar fi împotriva lui Atlético Madrid și Liverpool. Este adevărat, nu am obținut mare lucru, dar această echipă a crescut mult mental în ultimele două luni. Sezoanele perfecte nu există, trebuie să ne îmbunătățim și să corectăm micile greșeli”.