Soarta lui Cristian Chivu stă în fluierul lui Istvan Kovacs. Inter Milano are meci decisiv cu Borussia Dortmund în Liga Campionilor

Istvan Kovacs (41 de ani) va arbitra Interul lui Cristi Chivu (45 de ani), în ultima etapă a fazei principale din Champions League, anunță FRF. „Centralul” din Carei a fost delegat la meciul Borussia Dortmund - Inter. Jocul este programat miercuri, de la 22:00, în direct pe Digi 2 și pe Prima 2, în ultima etapă din faza grupelor.

Kovacs va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce arbitru de rezervă îi va fi Szabolcz Kovacs, fratele său, potrivit anunțului făcut de Federația Română de Fotbal. Echipa lui Cristi Chivu e obligată să câștige meciul cu Borussia Dortmund pentru a spera la o clasare în primele opt, poziții ce asigură calificarea directă în optimile de finală din Champions League.

„Miercuri, 28 ianuarie, de la ora 22:00, sunt programate meciurile din ultima etapă a fazei principale a Ligii Campionilor. La unul dintre jocurile care vor decide ierarhia finală în partea superioară, Borussia Dortmund – Inter, a fost delegată o brigadă din România care îl va avea la centru pe Istvan Kovacs.

El va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Rob Dieperink (Țările de Jos) și Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

După 7 runde, Borussia Dortmund ocupă locul 16, cu 11 puncte, în timp ce Inter, antrenată de Cristian Chivu, se află pe 14, cu 12 puncte. Conform formatului inaugurat în ediția trecută, formațiile clasate pe primele 8 locuri vor evolua direct în optimile de finală, în timp ce echipele de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.

Pentru Istvan Kovacs, 41 de ani, acesta va fi al cincilea meci arbitrat în faza principală a Ligii Campionilor, ediția 2025-2026, după Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025) și Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026)”, a transmis FRF, pe site-ul oficial.

Românul a arbitrat-o pe Inter, în prezent lider în Serie A, în finala de anul trecut a Ligii Campionilor, încheiată cu victoria formației PSG cu 5-0.

În etapa a 7-a din Champions League, Interul lui Cristi Chivu a pierdut pe teren propriu cu Arsenal, scor 1-3, și a ajuns în afara primelor opt locuri ale competiției.