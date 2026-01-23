Secretele lui Cristi Chivu, din spusele unei legende: „Îl ascult când le vorbește băieților, ajunge imediat la ei”

Cristi Chivu, 45 de ani, a preluat conducerea echipei Inter în vara anului 2025. Sub conducerea sa, formația din Milano conduce clasamentul din Serie A, deși în Liga Campionilor se află pe locul 15 după primele șapte partide.

Chiar dacă Inter a pierdut acasă în fața lui Arsenal în UCL, Javier Zanetti, fost mare jucător al clubului și acum vice-președinte, l-a lăudat pe Chivu, evidențiind atât calitățile sale ca antrenor, cât și perioada în care cei doi au fost colegi pe teren.

„Cristian este un om de o inteligență rară, extrem de bine pregătit, un mare motivator. Îl ascult când le vorbește băieților, ajunge imediat la ei. Întotdeauna urmărește performanța, lucru pe care Inter l-a făcut mereu, inclusiv împotriva lui Arsenal, care este cea mai puternică echipă din Europa.

Am fi meritat mai mult în meciurile cu Atletico și Liverpool, ne lipsesc acele două puncte!”, a admis Zanetti, conform Corriere dello Sport.