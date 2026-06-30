search
Marți, 30 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Teroare pe iarba de la Wimbledon! Sinner a sângerat pe Central, în timp ce alte două accidentări grave au șocat audiența

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Debutul ediției 2026 de la Wimbledon a adus mai multe episoade care a ilustrat din plin cât de solicitant poate fi tenisului de cel mai înalt nivel. Într-un meci disputat pe Terenul Central, Jannik Sinner a trecut printr-un moment dificil chiar la prima sa apariție oficială după incidentul suferit la Paris, unde fusese nevoit să abandoneze din cauza unor probleme musculare.

Jannik Sinner Foto/Tennis365
Jannik Sinner Foto/Tennis365

În duelul cu Miomir Kecmanovic, liderul mondial a avut o căzătură dureroasă în setul al treilea, alunecând și lovindu-se puternic la piciorul stâng. Italianul a rămas întins pe teren pentru câteva secunde, moment în care îngrijorarea a cuprins tribunele.

Chiar dacă episodul a afectat temporar ritmul partidei și a dus la pierderea setului, Sinner a reușit să-și regăsească rapid concentrarea și să închidă meciul în favoarea sa.

La final, anumite urme vizibile de sânge pe adidașii săi au stârnit îngrijorare în rândul spectatorilor, însă jucătorul a lămurit ulterior că a fost vorba doar despre o accidentare minoră la un deget de la picior, fără consecințe grave.

Shapovalov s-a izbit de perete și s-a lovit la umăr, abandonând

Canadianul Denis Shapovalov, fost număr 10 mondial și revenit recent după o accidentare, a fost nevoit să se retragă din competiție după un incident în timpul meciului. Într-un schimb, Shapovalov a alergat după minge și s-a izbit puternic de peretele terenului numărul 6, lovindu-se la umărul stâng. A mai continuat jocul doar pentru un punct, însă durerea l-a obligat să se oprească.

La scorul de 6-3, 7-6 (7) în favoarea spaniolului Pablo Crreno Busta, canadianul a decis să abandoneze partida, încheindu-și prematur parcursul în turneu.

Accidentare la minge de meci și eliminare surprinzătoare pentru finalista de la Roland Garros

Maja Chwalinska, finalistă la Roland Garros, a ratat o victorie care părea deja în mâna sa, după un final de meci cu probleme fizice. Poloneza conducea și avea minge de meci, însă în timpul punctului decisiv a suferit o accidentare la gleznă. De acolo, mobilitatea ei a fost afectată, iar ritmul jocului s-a schimbat complet.

Mananchaya Sawangkaew, rivala sa, a speculat momentul și a întors situația pe tabelă, reușind o revenire spectaculoasă, după un meci de 2 ore și 40 de minute.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
digi24.ro
image
O cupolă de foc s-a așezat peste România și pârjolește țara. Este atât de puternică încât nu lasă nici norii să intre
stirileprotv.ro
image
Anca Alexandrescu și Realitatea TV continuă RĂZBOIUL împotriva lui Călin Georgescu: „Se crede Dumnezeu!”
gandul.ro
image
Cât reziști sub dărâmături după un cutremur. Primele 24 de ore fac diferența între viață și moarte
mediafax.ro
image
Gică Hagi, Ilie Balaci sau Nicolae Dobrin? Rică Răducanu a spus cine a fost cel mai bun fotbalist român din istorie: ”Mare de tot!”
fanatik.ro
image
Raport al Avocatului Poporului despre Spitalul de Psihiatrie Voila: Pacienți legați cu orele, saloane folosite ca și celule de detenție, tragedia de la „Supraveghere”
libertatea.ro
image
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
digi24.ro
image
Ce spune Serena Williams despre imaginile surprinse la Wimbledon cu ea și Dimitrov
gsp.ro
image
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Cum a reușit un tânăr român să copieze la BAC: „Nici Einstein nu putea să vină cu asta”
click.ro
image
Salariul minim de la 1 iulie 2026. La ce valoare ajunge și ce se schimbă odată cu el
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
ANM extinde Codul roșu de caniculă în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 41 de grade
observatornews.ro
image
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la masă și au aflat târziu de tragedie🥺
cancan.ro
image
Senatul adoptă legea care poate crește pensiile unor români. 3 metode prin care ai bani mai mulți la bătrânețe
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
Cu ce viteză să mergi pe autostradă pentru a economisi 30% din carburant. Puţini şoferi ţin cont de regulă
playtech.ro
image
Câți bani câștigă, cu adevărat, David Beckham de pe urma controversatelor pauze de hidratare de la Campionatul Mondial. Suma este uriașă
fanatik.ro
image
Greșelile pe care le fac șoferii pe vreme de caniculă. Sfaturile lui Titi Aur pentru întreținerea mașinii
ziare.com
image
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
digisport.ro
image
Ce spune Ioana Ginghină despre aspectul Loredanei Groza: are sau nu are operații estetice? „În realitate e...”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO
romaniatv.net
image
Zodia care va fi lovită de noroc în ultima zi din lună! Pe 30 iunie astrele vor fi de partea acestui nativ
mediaflux.ro
image
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Tavi Clonda a cerut ajutorul Poliției. Soțul Gabrielei Cristea a fost șantajat: „Vedeai dovezile clare și palpabile”
click.ro
image
Ce note a obținut Marian Godină la BAC? Polițistul nu se aștepta să promoveze examenele: „Eram pasibil de a rămâne corigent”
click.ro
image
Angelina Jolie, mărturisire șocantă despre viața ei amoroasă: „Nu am mai ieșit la întâlniri de când am divorțat”
click.ro
Prințul Harry foto profimedia 1091114760 jpg
Prințul Harry a făcut declarații explozive în privința vizitei din Marea Britanie! Își mai ia copiii și pe Meghan Markle cu el?
okmagazine.ro
people silhouette touching moon (1) jpg
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Ioana Ginghină despre aspectul Loredanei Groza: are sau nu are operații estetice? „În realitate e...”
image
Tavi Clonda a cerut ajutorul Poliției. Soțul Gabrielei Cristea a fost șantajat: „Vedeai dovezile clare și palpabile”

OK! Magazine

image
Schimbare HOT de look pentru Nicolae al României. Prințul e de nerecunoscut în pozele de vacanță alături de soția lui, Alina

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte