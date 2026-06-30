Teroare pe iarba de la Wimbledon! Sinner a sângerat pe Central, în timp ce alte două accidentări grave au șocat audiența

Debutul ediției 2026 de la Wimbledon a adus mai multe episoade care a ilustrat din plin cât de solicitant poate fi tenisului de cel mai înalt nivel. Într-un meci disputat pe Terenul Central, Jannik Sinner a trecut printr-un moment dificil chiar la prima sa apariție oficială după incidentul suferit la Paris, unde fusese nevoit să abandoneze din cauza unor probleme musculare.

În duelul cu Miomir Kecmanovic, liderul mondial a avut o căzătură dureroasă în setul al treilea, alunecând și lovindu-se puternic la piciorul stâng. Italianul a rămas întins pe teren pentru câteva secunde, moment în care îngrijorarea a cuprins tribunele.

Chiar dacă episodul a afectat temporar ritmul partidei și a dus la pierderea setului, Sinner a reușit să-și regăsească rapid concentrarea și să închidă meciul în favoarea sa.

La final, anumite urme vizibile de sânge pe adidașii săi au stârnit îngrijorare în rândul spectatorilor, însă jucătorul a lămurit ulterior că a fost vorba doar despre o accidentare minoră la un deget de la picior, fără consecințe grave.

Shapovalov s-a izbit de perete și s-a lovit la umăr, abandonând

Canadianul Denis Shapovalov, fost număr 10 mondial și revenit recent după o accidentare, a fost nevoit să se retragă din competiție după un incident în timpul meciului. Într-un schimb, Shapovalov a alergat după minge și s-a izbit puternic de peretele terenului numărul 6, lovindu-se la umărul stâng. A mai continuat jocul doar pentru un punct, însă durerea l-a obligat să se oprească.

La scorul de 6-3, 7-6 (7) în favoarea spaniolului Pablo Crreno Busta, canadianul a decis să abandoneze partida, încheindu-și prematur parcursul în turneu.

Accidentare la minge de meci și eliminare surprinzătoare pentru finalista de la Roland Garros

Maja Chwalinska, finalistă la Roland Garros, a ratat o victorie care părea deja în mâna sa, după un final de meci cu probleme fizice. Poloneza conducea și avea minge de meci, însă în timpul punctului decisiv a suferit o accidentare la gleznă. De acolo, mobilitatea ei a fost afectată, iar ritmul jocului s-a schimbat complet.

Mananchaya Sawangkaew, rivala sa, a speculat momentul și a întors situația pe tabelă, reușind o revenire spectaculoasă, după un meci de 2 ore și 40 de minute.