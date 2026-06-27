Prețuri amețitoare la Wimbledon. Unele abonamente ajung să coste sute de mii de lire

Biletele de la Wimbledon de pe Centre Court pot ajunge la sume de sute de mii de lire din cauza unui sistem special, numit „debenture”, care permite acces garantat pe termen lung și revânzare fără limită de preț, lucru ce alimentează criticile privind accesibilitatea turneului.

Ca mulți alți oameni, Marcos Ortega participă în fiecare an la tragerea la sorți pentru biletele publice de la Wimbledon, sperând să vadă meciuri tenis de top. După șapte ani consecutivi în care nu a avut noroc a aflat că există o cale prin care îți poți asigura un loc la toate meciurile de pe Centre Court, însă încântarea lui nu a durat mult, scrie The Guardian.

Entuziasmul i s-a transformat însă rapid în furie când a descoperit că acest privilegiu l-ar costa 293.000 de lire sterline.

„Am jucat tenis toată viața și mi-aș dori foarte mult să merg la Wimbledon. Este cel mai important turneu de tenis din lume”, a spus el. „Dar nu am prins niciodată bilete la tragerea la sorți, iar coada este ridicolă. Acum aflu că, dacă ești suficient de bogat, poți pur și simplu să plătești. Nu mi se pare corect.”

Ortega, 39 de ani, arhitect din Spania stabilit în Manor House, nordul Londrei, a descoperit lumea mai puțin cunoscută a „debenturelor” de la Wimbledon – abonamente speciale cumpărate de membrii super-bogați ai elitei globale.

Există 2.520 de astfel de bilete pentru Centre Court, care garantează un loc pentru fiecare dintre cele 14 zile ale turneului, timp de cinci ani. All England Lawn Tennis Club, clubul privat care organizează turneul din 1868, a vândut ultima serie de debenture în 2024, la prețul de 116.000 de lire fiecare, strângând 292 de milioane de lire pentru finanțarea unui proiect major de dezvoltare.

Deținătorii unor astfel de abonamente, considerate instrumente financiare similare acțiunilor și obligațiunilor, își pot revinde integral alocarea în fiecare joi, la ora 11:00. Săptămâna aceasta, cineva a vândut două astfel de bilete pentru 586.000 de lire.

În ciuda sumei uriașe plătite, cumpărătorul nu va putea asista la meciurile din următoarele două săptămâni, deoarece drepturile pentru ediția din acest an au fost stabilite în luna mai. Va putea însă merge la toate meciurile de pe Centre Court începând de anul viitor și până în 2030.

Dacă este prea mult tenis pentru a fi „consumat”, biletele pot fi revândute zilnic, individual, cu profit, fără restricții. Anul trecut, guvernul britanic a introdus o lege care interzice revânzarea biletelor la evenimente sportive peste valoarea nominală, însă aceste bilete de la Wimbledon sunt exceptate. Biletele de debenture pentru finala masculină din acest an se vând pe platforme secundare cu 29.079 de lire fiecare.

„Wimbledon se promovează ca fiind cel mai democratic și divers turneu”, a spus Ortega în timp ce se încălzea pentru un meci amical cu prietena sa, pe terenurile publice din Clissold Park, în nordul Londrei. „Dar asta arată că, de fapt, este vorba mai ales despre a face cât mai mulți bani.”

Un purtător de cuvânt al All England Lawn Tennis Club a declarat: „Știm că biletele sunt listate la prețuri mari, dar nu avem vizibilitate asupra prețurilor reale de tranzacționare. Deținătorii de debenture sunt liberi să își vândă biletele la orice preț, fără comision pentru noi. Dorim să ne asigurăm că cât mai multe persoane au ocazia să experimenteze Wimbledon. Aceasta stă la baza modului în care gestionăm tragerea la sorți publică și prețurile biletelor.”

Cele 2.520 de abonamente speciale reprezintă 16,7% din cele 14.979 de locuri de pe Centre Court. Clubul rezervă încă 1.340 de locuri pentru ospitalitate corporativă. Invitații speciali – inclusiv media, școli și asociații internaționale de tenis – ocupă 21% din locuri, lăsând 53,5% pentru public. Pe terenul No. 1 mai există încă 1.250 de locuri de debenture.

Tim Webb, care administrează revânzarea abonamentelor prin compania sa Dowgate Capital, a declarat că interesul pentru aceste bilete speciale a crescut semnificativ în ultimele 18 luni. Întrebat cine sunt cumpărătorii, el a spus: „Din cauza prețului, sunt persoane cu avere mare, pasionate de tenis, dar și companii de ospitalitate corporate. Sunt oameni din private equity și persoane care au realizat câștiguri mari din vânzarea companiilor. Facem verificări, deci știm cine sunt. Există mult interes internațional, inclusiv din India, Dubai și din toată Europa.”

El a precizat că suma de 293.000 de lire plătită săptămâna aceasta nu este cea mai mare înregistrată. Recordul este de 325.000 de lire, stabilit la începutul acestui an, înainte de termenul-limită din mai pentru ediția curentă.

Abonamentele speciale au fost introduse la Wimbledon în 1920, iar unele familii le dețin de atunci. Deținătorii au acces la camera privată a campionilor, cu vedere directă spre terenurile exterioare, precum și asistență din partea unor „gazde de debenture”.

Aceștia beneficiază și de o intrare separată și de acces la șapte baruri și restaurante exclusive. Printre acestea se numără restaurantul Courtside, cu „vedere spre terenurile 16 și 17 și meniuri semnătură create de chefi celebri”. Albert Roux și Bryn Williams au fost anterior chefi rezidenți.

Asociația de Tenis a Marii Britanii (Lawn Tennis Association), organismul național care afirmă că misiunea sa este de a face sportul „accesibil tuturor”, nu a răspuns solicitărilor de comentarii.