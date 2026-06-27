search
Sâmbătă, 27 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Prețuri amețitoare la Wimbledon. Unele abonamente ajung să coste sute de mii de lire

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Biletele de la Wimbledon de pe Centre Court pot ajunge la sume de sute de mii de lire din cauza unui sistem special, numit „debenture”, care permite acces garantat pe termen lung și revânzare fără limită de preț, lucru ce alimentează criticile privind accesibilitatea turneului.

Wimbledon
Biletele de la Wimbledon pot ajunge la sume de sute de mii de lire FOTO EPA

Ca mulți alți oameni, Marcos Ortega participă în fiecare an la tragerea la sorți pentru biletele publice de la Wimbledon, sperând să vadă meciuri tenis de top. După șapte ani consecutivi în care nu a avut noroc a aflat că există o cale prin care îți poți asigura un loc la toate meciurile de pe Centre Court, însă încântarea lui nu a durat mult, scrie The Guardian.

Entuziasmul i s-a transformat însă rapid în furie când a descoperit că acest privilegiu l-ar costa 293.000 de lire sterline.

„Am jucat tenis toată viața și mi-aș dori foarte mult să merg la Wimbledon. Este cel mai important turneu de tenis din lume”, a spus el. „Dar nu am prins niciodată bilete la tragerea la sorți, iar coada este ridicolă. Acum aflu că, dacă ești suficient de bogat, poți pur și simplu să plătești. Nu mi se pare corect.”

Ortega, 39 de ani, arhitect din Spania stabilit în Manor House, nordul Londrei, a descoperit lumea mai puțin cunoscută a „debenturelor” de la Wimbledon – abonamente speciale cumpărate de membrii super-bogați ai elitei globale.

Există 2.520 de astfel de bilete pentru Centre Court, care garantează un loc pentru fiecare dintre cele 14 zile ale turneului, timp de cinci ani. All England Lawn Tennis Club, clubul privat care organizează turneul din 1868, a vândut ultima serie de debenture în 2024, la prețul de 116.000 de lire fiecare, strângând 292 de milioane de lire pentru finanțarea unui proiect major de dezvoltare.

Deținătorii unor astfel de abonamente, considerate instrumente financiare similare acțiunilor și obligațiunilor, își pot revinde integral alocarea în fiecare joi, la ora 11:00. Săptămâna aceasta, cineva a vândut două astfel de bilete pentru 586.000 de lire.

În ciuda sumei uriașe plătite, cumpărătorul nu va putea asista la meciurile din următoarele două săptămâni, deoarece drepturile pentru ediția din acest an au fost stabilite în luna mai. Va putea însă merge la toate meciurile de pe Centre Court începând de anul viitor și până în 2030.

Dacă este prea mult tenis pentru a fi „consumat”, biletele pot fi revândute zilnic, individual, cu profit, fără restricții. Anul trecut, guvernul britanic a introdus o lege care interzice revânzarea biletelor la evenimente sportive peste valoarea nominală, însă aceste bilete de la Wimbledon sunt exceptate. Biletele de debenture pentru finala masculină din acest an se vând pe platforme secundare cu 29.079 de lire fiecare.

„Wimbledon se promovează ca fiind cel mai democratic și divers turneu”, a spus Ortega în timp ce se încălzea pentru un meci amical cu prietena sa, pe terenurile publice din Clissold Park, în nordul Londrei. „Dar asta arată că, de fapt, este vorba mai ales despre a face cât mai mulți bani.”

Un purtător de cuvânt al All England Lawn Tennis Club a declarat: „Știm că biletele sunt listate la prețuri mari, dar nu avem vizibilitate asupra prețurilor reale de tranzacționare. Deținătorii de debenture sunt liberi să își vândă biletele la orice preț, fără comision pentru noi. Dorim să ne asigurăm că cât mai multe persoane au ocazia să experimenteze Wimbledon. Aceasta stă la baza modului în care gestionăm tragerea la sorți publică și prețurile biletelor.”

Cele 2.520 de abonamente speciale reprezintă 16,7% din cele 14.979 de locuri de pe Centre Court. Clubul rezervă încă 1.340 de locuri pentru ospitalitate corporativă. Invitații speciali – inclusiv media, școli și asociații internaționale de tenis – ocupă 21% din locuri, lăsând 53,5% pentru public. Pe terenul No. 1 mai există încă 1.250 de locuri de debenture.

Tim Webb, care administrează revânzarea abonamentelor prin compania sa Dowgate Capital, a declarat că interesul pentru aceste bilete speciale a crescut semnificativ în ultimele 18 luni. Întrebat cine sunt cumpărătorii, el a spus: „Din cauza prețului, sunt persoane cu avere mare, pasionate de tenis, dar și companii de ospitalitate corporate. Sunt oameni din private equity și persoane care au realizat câștiguri mari din vânzarea companiilor. Facem verificări, deci știm cine sunt. Există mult interes internațional, inclusiv din India, Dubai și din toată Europa.”

El a precizat că suma de 293.000 de lire plătită săptămâna aceasta nu este cea mai mare înregistrată. Recordul este de 325.000 de lire, stabilit la începutul acestui an, înainte de termenul-limită din mai pentru ediția curentă.

Abonamentele speciale au fost introduse la Wimbledon în 1920, iar unele familii le dețin de atunci. Deținătorii au acces la camera privată a campionilor, cu vedere directă spre terenurile exterioare, precum și asistență din partea unor „gazde de debenture”.

Aceștia beneficiază și de o intrare separată și de acces la șapte baruri și restaurante exclusive. Printre acestea se numără restaurantul Courtside, cu „vedere spre terenurile 16 și 17 și meniuri semnătură create de chefi celebri”. Albert Roux și Bryn Williams au fost anterior chefi rezidenți.

Asociația de Tenis a Marii Britanii (Lawn Tennis Association), organismul național care afirmă că misiunea sa este de a face sportul „accesibil tuturor”, nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
digi24.ro
image
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
ONG-urile și „activistul” Nicușor Dan pierd pe bandă rulantă la CCR. După respingerea recursului la legea privind combaterea înmulțirii necontrolate a ursului brun, Curtea dă undă verde legii hidrocentralelor
gandul.ro
image
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
mediafax.ro
image
Rapid, gata să-i dea o nouă lovitură FCSB în mercato. Acord cu un internațional român din Italia
fanatik.ro
image
Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat din complezența unei judecătoare, deși tocmai a primit doi ani în plus pentru fuga din țară. Instanța: „Beneficiază de prezumția de nevinovăție”
libertatea.ro
image
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Diana Munteanu a plecat din țară, după ce a pierdut pariul cu Dan Alexa
digisport.ro
image
Cum poți face lapte de ovăz în propria bucătărie. Rețeta simplă și sănătoasă care te ajută să economisești bani
click.ro
image
Guvernul Bolojan a decis să folosească „soluția germană” pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Cum va fi folosit RoEUDIW
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Cod roşu de caniculă în România. Temperaturile urcă până la 41 de grade, nopţile vor fi tropicale
observatornews.ro
image
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei în plus
cancan.ro
image
Pensii militare. Casa de Pensii nu va mai putea recupera sume de bani de la pensionarii militari
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Metoda bunicilor pentru a răcori casa când e caniculă. Costă câțiva lei și funcționează surprinzător de bine
playtech.ro
image
Lovitura financiară pe care au dat-o frații Pavăl, cei mai bogați patroni din fotbal. Proprietarii Dedeman vor vinde numai produse românești
fanatik.ro
image
Putin și-a înscenat unele dintre cele mai cunoscute evenimente de propagandă. Unul l-a lăsat cu răni la spate de care suferă și acum
ziare.com
image
”Dictatorul” Mbappe a oferit imaginea serii în Norvegia - Franța 1-4 și gestul face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Tzancă Uraganu își scoate la vânzare bolidul de lux. Ce ofertă le face doritorilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Schimbare la buletinul electronic după reclamații. Dispare obligația copiei după buletin sau dovada adresei de domiciliu
mediaflux.ro
image
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
INTERVIU | Adrian Veștea, primele declarații după ce s-a întors la Brașov: „Nu este o înfrângere. Toată viața mea voi fi liberal, PNL are nevoie de mine”
actualitate.net
image
Puțini au văzut-o pe soția lui Horațiu Mălăele. Cine este femeia alături de care actorul trăiește de 37 de ani
click.ro
image
Testul de numai 10 secunde care poate arăta dacă riști să dezvolți demență. Metoda protejează creierul împotriva acestei probleme
click.ro
image
Semnalele de alarmă care îți arată că relația nu are viitor: „Intuiția nu trebuie ignorată"
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Morminte romane, bizantine, islamice și normande, cercetate la Casale San Pietro, în Sicilia (© Universitatea din York)
Un studiu ADN dezvăluie originile surprinzătoare ale locuitorilor Siciliei în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine își petrece Cabral weekendul: „M-a trezit la 6:40”. Ce imagini a publicat pe rețelele sociale
image
Puțini au văzut-o pe soția lui Horațiu Mălăele. Cine este femeia alături de care actorul trăiește de 37 de ani

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
Cât de fițoasă poate fi Kylie Jenner?! Bucătăreasa ei a pierdut o sarcină din cauza pretențiilor ei aberante!

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme